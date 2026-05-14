Prevelika, da bi jo spregledali: iz Poljske nastaja vojaška prvokategornica

Napovedan umik več tisoč ameriških vojakov iz Nemčije je za številne evropske prestolnice nov dokaz krhanja čezatlantskih odnosov, na Poljskem pa so ga sprejeli predvsem kot izziv in priložnost, da utrdijo svoj položaj na stari celini. Država, ki že danes za obrambo namenja največji delež BDP v Evropski uniji in načrtuje polmilijonsko vojsko do leta 2030, pospešeno preoblikuje ravnotežje moči na vzhodnem krilu Nata, pri čemer spretno manevrira med različnimi interesi.

V reportaži iz Varšave več o tem, kako je polarizirana poljska politika razpeta med Brusljem in Washingtonom, med evropsko strateško avtonomijo in željo po stalni ameriški prisotnosti, ter zakaj je razprava o uvrstitvi Poljske na seznam držav, ki gostijo ameriško jedrsko orožje, danes manjši tabu kot kadarkoli po hladni vojni.