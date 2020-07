Prevetritev za boljši iztek mandata

Edouard Philippe ni več predsednik vlade. FOTO: Christian Hartmann/Reuters



Nova faza

Zadnje spremembe v francoski vladi so se – vsaj za javnost – zgodile hitro, da bo do njih prišlo, je predsednik državenapovedal v včerajšnjem intervjuju za regionalno časopisje. Kmalu zatem je po treh letih s položaja odstopil predsednik vlade, brž nato pa so iz Elizejske palače že sporočili novo premiersko ime:ima nalogo, da v nekaj dnevih sestavi novo vladno ekipo.Namesto Philippa, o čigar odhodu se je resda špekuliralo že tedne, bo novi predsednik vlade 55-letni visoki funkcionar, ki je pod konservativnim predsednikomslužboval v Elizejski palači – sprva kot svetovalec za socialne zadeve in pozneje kot namestnik generalnega sekretarja –, medtem ko je bil nazadnje, med tokratno zdravstveno krizo, odgovoren za strategijo postopnega rahljanja ukrepov o strogih omejitvah gibanja.Čeprav še nikoli doslej ni bil minister (zato pa je župan mesta Prades v Pirenejih), bo po novem prvi med njimi. Kakor ga opisujejo pri Le Mondu, ga odlikuje nemalo lastnosti, sprejemljivih za macronistično politiko, saj da je človek dialoga, ki pozna razmere na terenu in dobro ve, kako deluje Elizej, strankarsko pa se postavlja med Republikance. A njegov konservatizem je menda golistično socialen in dokaj zmeren, kajti profesionalno se je oblikoval v bližini, najprej na ministrstvu za zdravje in pozneje za delo.Macronistična politika, ki zdaj prehaja v novo fazo, čeprav reformistična linija naj bi, kot je brati analize, ostala ista, se lahko zdi v prelomnih težavah: dokaz so nekateri parlamentarni prestopi v zadnjih mesecih in predvsem porazni rezultati Republike, naprej! (REM) na nedavnih lokalnih volitvah, na katerih so zablesteli zeleni. A ni nepomembeno, da je vlado Édouarda Philippa – premier je med pandemijo sicer dodobra izstopil iz Macronove sence, kar so spodbudno pokazale ankete javnega mnenja – zaznamovala kar trojna kriza: od rumenih jopičev in pokojninske reforme do covida-19.Špekulacij o osebni prihodnosti odstoplega politika, o katerem je znano, da ima rad književnost in se je kalil ob Alainu Juppéju, je bilo včeraj nemalo, prav tako takih, da ima po novem (tudi) nalogo krepiti REM za predsedniške volitve 2022, predvsem pa je povolilno jasno, da ga ponovno čaka županski stolček Le Havra​. Francozi prav tako vedo, da sta se dosedanja prva moža francoske politike pri mnogih vprašanjih razhajala, recimo pri pokojninski reformi ...Z menjavo francoske vlade, po svoje pričakovano in logično, naj bi predsednik Emmanuel Macron po težaških treh letih kriz in težav sveže prevetril svoj mandat. Kdo vse bodo ministri pod Jeanom Castexom, naj bi bilo znano najpozneje do srede.