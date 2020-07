Previdnost na mestu, panika ne

Ministrova zaskrbljenost

REUTERS Virus po Franciji še vedno kroži, zato je ključna preventiva.

Foto Reuters/Benoit Tessier



Nemirna jesen

Castex: »Posledice so strašne, ekonomske in človeške«.

Recesija bo zgodovinska – in to v domala vseh sektorjih.

​​Poletje bo morda mirno, jesen najverjetneje ne.

Drug človek, drugačen slog. Francozi se počasi navajajo na taktirko novega predsednika J, ki je prevzel vajeti nove vlade v težkih časih zdravstvene, ekonomske in socialne negotovosti. Včeraj jih je skupaj z zdravstvenim ministromposvaril, naj ne pozabijo, da virus še vedno kroži, zato naj preventivno nosijo maske in upoštevajo samozaščitne ukrepe. Previdnost da je na mestu, panika ne.Čeravno je novi koronavirus še naprej precejšnja neznanka – zadnje dni je v svetovnih znanstvenih krogih veliko govora o zelo verjetnem prenosu po zraku – in ni mogoče nikjer izključiti možnosti drugega vala covida-19, v Franciji ni pričakovati, da bi še v drugo ustavili javno življenje, vsaj popolnoma ga ne bodo. Predsednik vlade Jean Castex je bil v sredo jasen za BFMTV, da, drugače kot marca, nimajo pripravljenega načrta za totalno omejitev gibanja, kajti »posledice so strašne, ekonomske in človeške«. A to nikakor ne pomeni, da ob ponovnem izbruhu, če bo do njega prišlo, ne bodo ukrepali, le bolj ciljane omejitve bodo zapovedali ... Ker je trenutno precej hudo v Francoski Gvajani, saj tam virus nikakor ne obvladujejo, ima predsednik vlade za jutri v načrtu obisk tega čezmorskega departmaja.Zaskrbljen je tudi, minister za gospodarstvo in finance, kajti po vladnih napovedih naj bi se francosko gospodarstvo letos skrčilo za 11 odstotkov, medtem ko pri Nacionalnem inštitutu za statistiko in ekonomske študije (Insee) predvidevajo 9-odstotno zmanjšanje. Čeravno dva odstotka nista zanemarljiva razlika, bo v vsakem primeru, pojasnjujejo pri Le Mondu, recesija zgodovinska – in to v domala vseh sektorjih, od turizma in hotelirstva do letalskega prometa, v avtomobilski industriji in podobno. Kakor drugod se tudi v Franciji bojijo, da bi sploh ob morebitnih močnejših valih virusa jeseni zabeležili povečano število bankrotov, osebnih stečajev in odpuščanj, prav takrat pa se bodo bolj kot ne iztekli tudi programi finančne pomoči.Najhujše je še pred nami, svari Francoze minister Le Maire in podobno opozarjajo prav tako analitiki, kajti javni primanjkljaj naj bi se letos dvignil na 11,4 odstotka BDP, javni dolg pa kar na 121 odstotkov BDP. Za primerjavo: leta 2007, ko je predsedniški mandat nastopil, je bila Francija javno zadolžena okrog 64-odstotno, medtem ko jeleta 2017 prevzel vajeti že 98-odstotno zadolžene države. Kljub temu, da ji bo več deset milijard evrov protikoronske pomoči zagotovila EU, bo potrebno še dodatno zadolževanje, kajti predsednik je obljubil, da naj ne bi več višali davkov ... Po podatkih sveta za ekonomske analize je novi koronavirus finančno-socialno močno prizadel kar pet odstotkov ali 1,6 milijona francoskih gospodinjstev, 6,6 milijona oziroma 22 odstotkov jih zaznamoval delo (delavci so morali na čakanju, denimo), pri 22 milijonih ali 73 odstotkih gospodinjstev pa zdravstvena kriza ni posegla v prihodke. V Banki Francije napovedujejo, da bo letos izgubilo službo kar milijon Francozov.Poletje bo morda še mirno, saj je čas počitnic, in Francozi jih povečini preživljajo doma: po pisanju Les Echos naj bi jih 86 odstotkov letos, resda nekoliko z zamikom in še najraje ob obali, dopustovalo v Franciji, medtem ko je bil lani delež 75-odstotni. Toda jesen bo zelo verjetno nemirna, pri sindikalni centralni CGT, na primer, so že pozvali člane in druge, naj 17. septembra stopijo na ulice. Medtem se tudi politično napoveduje naporen iztek mandata, novi predsednik vlade Jean Castex naj bi smernice – kako iz recesije in zagnati ekonomijo, kako pomagati mladim in zmanjševati brezposelnost, kako voditi ekološko tranzicijo in morda vendarle izpeljati pokojninsko reformo ... – nakazal 17. julija. Še tri dni prej, na nacionalni praznik, bo državljane nagovoril predsednik Macron. Kakor je tvitnil pred nedavnim, bo treba narisati konture nove poti ..., naj gre za ekonomijo, socialo, okolje ali kulturo.