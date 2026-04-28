Prevladujoče razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

Za mnoge je covid-19, ki je ubil milijone ljudi in jih še več spravil v bolniško posteljo, lanski sneg. Ne pa za tiste, ki še danes ne verjamejo v uradno razlago izvora virusa SARS-CoV-2 na tržnici z živalmi v kitajskem Wuhanu. Ti bodo najbrž veseli obtožnice ameriškega pravosodnega ministrstva za dr. Davida Morensa, nekdanjega višjega svetovalca prav tako nekdanjega direktorja ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID dr. Anthonyja Faucija, ki je bil v času prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna glavni zagovornik uradnih razlag.

Dr. David Morens, tudi sam upokojen leta 2022, naj bi na vrhuncu pandemije uničeval, spreminjal in ponarejal dokumente zveznih preiskav o izvoru covida-19, zdaj verjame ameriško pravosodno ministrstvo. »Te obtožbe predstavljajo globoko zlorabo zaupanja v času, ko so ga Američani najbolj potrebovali - na vrhuncu globalne pandemije,« je zapisal pristojni minister Todd Blanche. »Kot piše v obtožnici, so dr. Morens in drugi zarotniki zavestno prikrivali informacije in ponarejali dokumente, da bi onemogočili alternativne teorije o izvoru covida-19. Dolžnost vladnih uradnikov je, da zagotovijo poštena, dobro utemeljena dejstva in nasvete v službi javnega interesa, ne pa da zastopajo lastne osebne in ideološke agende.«