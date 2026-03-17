Swiss ponuja 16.000 evrov »nagrade« zaposlenemu, ki sam da odpoved

Švicarska letalska družba Swiss zaposlenim ponuja 16.000 evrov, če sami dajo odpoved. Ponudba velja, kot piše Blic, za okoli štiri tisoč članov kabinskega osebja, ki delajo v bazi v Zürichu, njen cilj pa je zmanjšanje presežnih zaposlenih in uravnoteženje števila zaposlenih do leta 2027. Odpovedi bi prišle v poštev šele kot skrajna možnost, če tovrstni prostovoljni ukrepi ne bi zadostovali.

Kot navaja Blic, od petka letalska družba Swiss ponuja finančne spodbude stevardesam in stevardom, ki se odločijo za prostovoljni odhod iz podjetja ali začasni premor pri delu.

Zaposleni v kabinskem osebju, ki prostovoljno prekinejo pogodbo do 30. aprila, bodo prejeli enkratno nagrado, odvisno od njihove delovne obremenitve, v največjem znesku do 15.000 frankov oziroma 16.000 evrov, je v ponedeljek za agencijo AWP potrdila tiskovna predstavnica družbe Swiss. Pogoj je, da zaposleni odpoved podajo najpozneje do konca avgusta letos.

Zagotovljena vrnitev po premoru

Nadomestilo bo izplačano tudi zaposlenim, ki preidejo na tako imenovano »pogodbo o mirovanju« za najmanj eno leto. Ta možnost je na voljo zaposlenim z najmanj šestimi leti delovne dobe in zagotavlja vrnitev na delovno mesto po premoru.

Nagrada se sorazmerno dodeli tudi zaposlenim, ki preidejo na model »Study&Fly«, namenjen predvsem tistim, ki želijo začeti študij, hkrati pa delati kot kabinsko osebje s krajšim delovnim časom.

»V zadnjih mesecih smo že ponujali prostovoljne možnosti, kot so neplačani dopust ali individualni premori. Številni sodelavci so to izkoristili, kadar je to ustrezalo njihovim osebnim okoliščinam,« je povedala tiskovna predstavnica.

Odpovedi le kot skrajna možnost

Letalska družba verjame, da bo presežek zaposlenih lahko zmanjšala prav s temi prostovoljnimi ukrepi. Pojasnila je, da za zdaj odpuščanj ne načrtujejo, ta bi bila uporabljena kot zadnja možnost, če prostovoljni ukrepi ne bodo dali rezultatov.

Predstavnica je poudarila, da je še prezgodaj ocenjevati, koliko zaposlenih bo ponudbo sprejelo, saj je bila objavljena šele prejšnji petek.

Približno 300 članov kabinskega osebja preveč

»Potrebe po kabinskem osebju se stalno spreminjajo glede na letalski red, sezono in operativne okoliščine. Trenutno ocenjujemo, da je v posameznih mesecih do približno 300 začasno presežnih delavcev glede na število, ki ga lahko angažiramo,« je pojasnila predstavnica.

Pričakujejo, da se bo stanje postopoma normaliziralo v prihodnjih mesecih in da bo število zaposlenih popolnoma uravnoteženo najpozneje v začetku leta 2027.

Prejšnjo jesen je Swiss zaposlil približno 400 članov kabinskega osebja več, kot jih trenutno potrebuje. Navajajo dolgotrajne težave z motorji letal in stalno pomanjkanje pilotov, zaradi česar letijo manj, kot je bilo načrtovano, in ne morejo v celoti zaposliti vseh stevardes in stevardov.