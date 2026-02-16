Pri Anthropicu zaskrbljeni glede tega, kako Pentagon uporablja model Claude

Pentagon je za napad na Venezuelo in zajetje predsednika Nicolasa Madura v začetku januarja uporabil model umetne inteligence Claude podjetja Anthropic, poroča Wall Street Journal. Uporaba modela na podlagi pogodbe s podjetjem Palantir izpostavlja vse večjo vlogo umetne inteligence v Pentagonu.

Uporaba Clauda je potekala v okviru partnerstva Anthropica z družbo za podatke Palantir Technologies, čigar orodja pogosto uporabljajo ministrstvo za obrambo in zvezni organi pregona, so za Wall Street Journal povedali neimenovani viri.

Tiskovni predstavnik podjetja Anthropic je za časnik izjavil, da ne morejo komentirati, ali je bil Claude ali kateri koli drug model umetne inteligence uporabljen za kakršno koli konkretno operacijo.

»Vsaka uporaba Clauda - bodisi v zasebnem sektorju bodisi v vladi - mora biti v skladu z našimi smernicami za uporabo, ki urejajo, kako se Claude lahko uporablja,« je dejal in dodal, da se Anthropic zavzema za uporabo najsodobnejše umetne inteligence v podporo nacionalni varnosti ZDA.

Misija za zajetje Madura in njegove soproge je vključevala bombardiranje več lokacij v Caracasu. Smernice za uporabo rešitev podjetja Anthropic pa prepovedujejo uporabo Clauda za spodbujanje nasilja, razvoj orožja ali izvajanje nadzora.

FOTO: Kent Nishimura/Reuters

Zaskrbljenost Anthropica glede tega, kako Pentagon lahko uporablja model Claude, je spodbudila uradnike vlade Donalda Trumpa, da razmislijo o prekinitvi pogodbe v vrednosti do 200 milijonov dolarjev, ki jo je podjetje sklenilo lani, je že prej poročal Wall Street Journal.

Izvršni direktor podjetja Anthropic Dario Amodei poziva k večji regulaciji in zaščitnim ukrepom za preprečevanje škode, ki jo lahko povzroči umetna inteligenca.

Na januarski prireditvi, na kateri je bilo napovedano, da bo Pentagon sodeloval s podjetjem xAI Elona Muska, je minister za obrambo Pete Hegseth dejal, da ministrstvo ne bo uporabljalo modelov umetne inteligence, ki ne omogočajo vojskovanja.

Amodei in drugi soustanovitelji Anthropica so prej delali pri podjetju OpenAI, ki se je nedavno pridružilo Googlovemu modelu Gemini na platformi umetne inteligence za vojaško osebje, ki jo uporablja približno tri milijone ljudi. Podjetje in ameriško ministrstvo za obrambo sta navedla, da bo prilagojena različica ChatGPT uporabljena za analizo dokumentov, pripravo poročil in podporo raziskavam.