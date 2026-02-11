Pri družbi Heineken bodo odpustili 6000 ljudi, predvsem v Evropi

Nizozemska pivovarska družba Heineken je v sredo oznanila, da bo v prihodnjih dveh letih ukinila 6000 delovnih mest zaradi »zahtevnih razmer na trgu«, poroča tiskovna agencija AFP. Poleg tega so pri Heinekenu doživeli padec prodaje piva glede na prejšnje leto.

»Ostajamo previdni glede pričakovanj na trgu piva, medtem ko se približujemo prvemu četrtletju,« je v izjavi za javnost dejal direktor Heinekena Dolf van den Brink. Borza je odločitev o odpuščanju in ukinitvi delovnih mest sprejela z odprtimi rokami, saj so Heinekenove delnice ob odprtju borze v Amsterdamu narasle za tri odstotke.

Že oktobra so pri pivovarju napovedali, da bodo v okviru reorganizacije svojega sedeža v Amsterdamu ukinili ali prerazporedili 400 delovnih mest.

Heineken ima zaposlenih okoli 87.000 ljudi po vsem svetu, od leta 2016 pa ima v lasti tudi Pivovarno Laško Union, ki je nastala z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union. Vodstvo Heinekena ni želelo komentirati, kje bodo ukinili največ delovnih mest. Kljub temu je glavni finančni direktor Harold van den Broek namignil, da bo to v Evropi. »Evropa predstavlja velik del našega posla,« je izpostavil Broek in dodal, da se bodo osredotočili na evropski trg, ki je s finančnega vidika najbolj zahteven.

Odstop direktorja

Van den Brink je prejšnji mesec naznanil, da bo po šestih letih odstopil s položaja direktorja družbe. Novinarjem je dejal, da mesto zapušča »z mešanimi občutki«, saj je Heineken vodil skozi turbulentna gospodarska in politična obdobja. »Moja prioriteta v naslednjih mesecih je, da Heineken pustim v najmočnejšem možnem položaju,« je še dodal Van den Brink.

Obseg prodaje piva na svetovni ravni pri drugem največjem proizvajalcu piva na svetu se je lani zmanjšal za 2,4 odstotka. Zlasti izrazit je bil upad prodaje piva v Evropi in Ameriki, kjer se je prodaja zmanjšala za 4,1 oz. 3,5 odstotka, poroča AFP.

Prihodki od prodaje so lani znašali 34,4 milijarde evrov, medtem ko so bili leto prej pri 36 milijardah. Čisti dobiček je znašal 2,7 milijarde evrov, kar je po navedbah skupine za 4,9 odstotka več kot leto prej.