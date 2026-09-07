Pri kateri starosti drugod po Evropi otroci prvič prestopijo šolski prag?

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Medtem ko je v Sloveniji za osnovnošolce in dijake že skoraj en teden pouka, pa se je na Hrvaškem pouk začel danes. V Sloveniji je šolski prag prvič prestopilo 19.058 prvošolcev, na Hrvaškem, kot navaja Index.hr pa 36.300 prvošolcev.
Kako pa je s starostjo, ko otroci prvič prestopijo šolski prag? Nekateri starši, če ima njihov otrok rojstni dan »na prehodu«, torej bi lahko bodisi v šolo šli že eno leto prej ali počakali, so v dilemi, ali naj otrok še leto dni »brezskrbno« hodi v vrtec ali naj ga v šolo pošljejo že prej?
Index.hr piše o tem, kako je v drugih evropskih državah, kjer pa pravila niso povsod enaka. Kot navaja, razlike izhajajo iz različnih izobraževalnih sistemov, zakonskih pravil in načinov, kako posamezne države določajo starost za vstop v šolo.
V večjem delu Evrope otroci prvi razred začnejo pri šestih ali sedmih letih, vendar obstajajo tudi izjeme. Med državami, v katerih je uradna starost za začetek šolanja šest let, so Francija, Nemčija, Italija, Španija, Portugalska, Belgija, Švica, Avstrija, Slovenija, Češka, Slovaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija, Grčija in Turčija.
Po drugi strani je starost sedem let navedena med drugim za Hrvaško, Finsko, Švedsko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Madžarsko, Srbijo in Bolgarijo.
Medtem pa navajajo, da posebej izstopata Anglija in Irska, kjer pa je uradna starost za vstop v prvi razred pet let. V večini drugih obravnavanih evropskih držav je meja šest ali sedem let.
Te razlike kažejo, kako zelo se evropski izobraževalni sistemi razlikujejo že na samem začetku šolanja. Medtem ko nekateri otroke vključujejo v formalno izobraževanje prej, drugi začetek šolanja prestavijo na sedmo leto starosti, navaja Index.hr.
Kdaj se začne pouk drugod po Evropi?
Začetek pouka po Evropi se precej razlikuje. Po podatkih evropskega omrežja Eurydice se šolsko leto v približno polovici evropskih držav začne 1. septembra, vendar to ne pomeni vedno tudi prvega dne pouka, saj se uradni začetek šolskega leta in dejanski začetek pouka ponekod razlikujeta.
Med državami, kjer se pouk v šolskem letu 2026/27 začne 1. septembra, so poleg Slovenije šeFrancija, Češka, Poljska, Madžarska, Latvija, Litva in Estonija, prav tako Srbija.
Drugod se učenci v šolske klopi vračajo pozneje: na Hrvaškem in v Romuniji se je pouk začel danes, torej 7. septembra, v Bolgariji 15. septembra, medtem ko imajo nekatere države, kot so Nemčija, Avstrija, Belgija, Španija in Italija, različne datume glede na regijo.
Povsem drugačna je slika v severni Evropi, kjer se pouk pogosto začne že avgusta; tako se učenci na Finskem in Švedskem praviloma v šole vračajo že v prvi polovici oziroma sredi avgusta, kažejo uradni viri nacionalnih ministrstev za izobraževanje ter primerjalni pregled Eurydice Organisation of school time in Europe.
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