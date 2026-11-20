Nemški letalski prevoznik Lufthansa naj bi nameraval ukiniti 1000 delovnih mest. Kot so v družbi zapisali v internem dokumentu, ki ga je danes pridobila francoska tiskovna agencija AFP, program zniževanja stroškov še ni dal želenih rezultatov, dodatne težave pa povzročajo še vedno visoke cene energentov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.

Družba je program zniževanja stroškov začela izvajati leta 2024, da bi zajezila izgube. Kljub prizadevanjem so bili doslej uvedeni ukrepi »nezadostni«, je vodstvo Lufthanse navedlo v dopisu, namenjenem zaposlenim.

V prvih devetih mesecih leta je letalski prevoznik beležil povprečno izgubo v višini 20 milijonov evrov na mesec. »Leto 2026 nas je potisnilo nazaj: vojna na Bližnjem vzhodu, še vedno zelo visoki stroški goriva, devet dni stavk in že tako zelo visoka raven stroškov so še zaostrili položaj,« je navedlo vodstvo.

Lufthansa, v okviru katere delujejo tudi prevozniki, kot so Austrian Airlines, Swiss in Brussels Airlines, je lani napovedala ukinitev 4000 delovnih mest v celotni skupini do leta 2030, pri čemer naj bi šlo predvsem za administrativna delovna mesta. Ali so zdaj napovedana odpuščanja del tega načrta, po navedbah AFP ni jasno.

V sindikatu, ki zastopa Lufthansine pilote, so kakršne koli načrte za zmanjšanje števila zaposlenih že obsodili. Kot so danes navedli za AFP, želi vodstvo družbe »vnesti negotovost in izvajati pritisk na zaposlene v času, ko potekajo pogajanja o plačah in delovnih pogojih«.

Ogromne izgube

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so pri Lufthansi zabeležili operativno izgubo v višini 180 milijonov evrov. Po podatkih nemškega časopisa Welt bo družba še dodatno zmanjšala obseg ponudbe letov na kratkih in srednje dolgih progah. Zaradi tega bodo zmanjšali število letal iz družine Airbus A320 in jih deloma nadomestili z dodatnimi, najsodobnejšimi in energetsko učinkovitejšimi letali Airbus A220.