    Svet

    Pri Meti bodo začeli deaktivacijo računov za mlajše od 16 let

    Avstralska vlada je sprejela zakon o najnižji starosti za uporabo določenih družbenih omrežij, med njimi tudi za instagram, facebook in threads.
    V Avstraliji že dlje časa napovedujejo strogo omejitev starosti za mlade uporabnike družbenih omrežij. FOTO: Baza Production/Shutterstock
    V Avstraliji že dlje časa napovedujejo strogo omejitev starosti za mlade uporabnike družbenih omrežij. FOTO: Baza Production/Shutterstock
    Ma. J.
    20. 11. 2025 | 09:08
    20. 11. 2025 | 09:18
    3:55
    Avstralski najstniki, mlajši od 16 let, bodo v prihodnjih tednih izgubili račune na priljubljenih družbenih omrežjih, kot so facebook, instagram, kick, reddit, snapchat, threads, tiktok, X in youtube.

    Mlajši od 13 let brez tiktoka, youtuba, facebooka, instagrama

    Avstralska vlada je konec lanskega novembra sprejela zakon o najnižji starosti za uporabo družbenih omrežij. Zakon bo začel veljati 10. decembra. Premier Anthony Albanese je zakon označil za svetovno pomembnega, zanj pa so se odločili, da bi otrokom omogočali kakovostno otroštvo, navaja BBC. Podjetje Meta in nekateri drugi nasprotujejo zakonu, a ga bodo spoštovali.

    Meta, ki ima v lasti instagram, facebook in threads, je uporabnikom, starim od 13 kdo 15 let, že poslalo elektronska sporočila, da bodo 4. decembra deaktivirali njihove račune. Avstralski nadzornik spleta je ocenil, da ima okoli 150.000 najstnikov te starosti odprt facebook račun, okoli 350.000 pa jih ima instagram.

    Od 4. decembra mlajšim od 16 let ne bo dovoljeno ustvariti uporabniškega računa na najbolj priljubljenih družbenih omrežjih. Pri Meti so mlade uporabnike spodbudili, naj jim pustijo kontaktne informacije, da jih bo podjetje obvestilo, kdaj si bodo ponovno lahko ustvarili račun.

    Kaj pomeni beseda »parasocialen«, letošnja beseda leta po Cambridge Dictionary

    Uporabniki lahko do deaktivacije z družbenih omrežij shranijo objave, posnetke in sporočila. Starejši najstniki, ki jim bo Meta ukinila račune zaradi domneve, da so mlajši od 16 let, se bodo lahko na odločitev pritožili. Podjetju bodo lahko poslali svoj posnetek, ki ga bo tehnologija preverila in ocenila njihovo starost. Posredovali bodo lahko tudi vozniški izpit in osebni dokument.

    Za nespoštovanje zakona grozi kazen do 28 milijonov evrov

    Pri Age Check Certification Scheme, ki ima sedež v Združenem kraljestvu, so ugotovili, da bodo morali starost preverjati na več načinov. »Nismo našli ene vseprisotne rešitve, ki bi ustrezala vsem primerom, niti rešitve, ki bi bila učinkovita v vseh situacijah,« so dejali za BBC.

    Podjetjem, ki ne bodo preverjala starosti uporabnikov, grozi denarna kazen do 28 milijonov evrov.

    »Čeprav se trudimo, da bi do 10. decembra s platform odstranili vse uporabnike, mlajše od 16 let, bo delovanje v skladu z zakonom dolgotrajen in večplasten proces,« je za Reuters Financial dejala Antigone Davis, podpredsednica in vodja oddelka za globalno varnosti pri Meti. Podjetje si sicer namesto obstoječega zakona želi, da bi morali mladostniki namesto preverjanja starosti za dovoljenje prositi starše.

    »Najstniki se znajdejo. Poskušali bodo prelisičiti ukrepe za preverjanje starosti, da bi dobili dostop do omejenih vsebin,« so za Australia's Seven News dejali pri Meti.

    V zakon niso vključena družbena omrežja, kot so discord, github, google classroom, lego play, messenger, roblox, steam in steam chat, whatsapp ter youtube kids.
    Obvezno preverjanje starosti bo decembra začelo veljati za klepetalna omrežja v Avstraliji, na Novi Zelandiji in na Nizozemskem, drugod po svetu pa od januarja, še poroča BBC.

