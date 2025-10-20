Po napadu na avtobus, ki je povzročil smrt voznika, odkrili ozadje s skrajno desnico

Italijo pretresa napad na avtobus navijačev kluba Pistoia basket po včerajšnji tekmi italijanske druge lige v košarki A2, ki jo je ta klub odigral z ekipo Sebastiani iz Rietija. Tekma se je odvila v Rietiju v regiji Lazio, zmagali so gostje iz Toskane, po njej so nekateri domači »navijači« avtobus z navijači Pistoie dobesedno kamenjali in povzročili smrt 65-letnega voznika.

Tragedija se je zgodila na hitri cesti med Rietijem in Ternijem.Med navijaškima ekipama je bilo napeto že med tekmo, intervenirali so policisti in karabinijerji, ki so po koncu tekme avtobus tudi spremljali do omenjene ceste. Ni bilo dovolj; domači navijači so avtobusu sledili in ga napadli s kamenjem ter drugimi predmeti, kar je voznika, ki je bil le malo pred upokojitvijo, stalo življenja. Po rodu je bil iz Rima, ki je le okoli 80 kilometrov oddaljen od Rietija, živel pa je v Toskani.

Upajo, da jih bo do storilca pripeljala DNA

Ubila naj bi ga opeka, ki je prebila vetrobransko steklo in ga zadela naravnost v obraz. Tedaj sicer ni vozil, bil je voznikov sopotnik. Trenutno preiskujejo DNK na opeki, upajo, da jih bo pripeljala do storilca. Prisebnost voznika, ki je v času napada upravljal z avtobusom, je omogočila, da ni prišlo do še hujše tragedije.

Italijanski mediji so danes popoldan objavili, da e je preiskava zožala na ožjo skupino osumljencev, med katerimi so tudi posamezniki s povezavami s skrajno desnico. Med njimi je tudi mladoletnik. Odprli so preiskavo za umor, trije posamezniki so pod drobnogledom tožilstva. Rainews poroča, da je odprta preiskava za umor, pod drobnogledom tožilstva so predvsem trije posamezniki. »Zaslišali smo več prič, a odgovornih še nismo identificirali,« je sicer povedal tožilec iz Rietija Paolo Auriemma.

»Tragedija smrti nedolžnega človeka zaradi nizkih in podlih razlogov je še bolj grozljiva, saj je bil napad na avtobus navijačev Pistoie skrbno načrtovan, z metodami, ki imajo kriminalno noto,« je bil konkreten generalni sekretar policije Valter Mazzetti.

Sumijo navijače skupine Curva Terminillo, ki so zaradi prejšnjih incidentov med tekmami košarke že znani organom pregona. Kot morda ključne za rekonstrukcijo napada omenjajo klepete na WhatsAppu, v katerih omenjajo načrte, ki so jih pripravili vsaj trije navijači, osumljeni sodelovanja v dejanju.

Kaznovana je tudi ekipa Pistoia basket. Do zaključka preiskave bodo domače tekme v ligi A2 odigrali brez prisotnosti gledalcev.