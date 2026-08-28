Pri Neaplju načrtujejo poimenovanje ulice po partizanskem zdravniku iz bolnice Franje

Partizanska bolnica Franja na arhivski fotografiji. Po vojni je postala simbol partizanskega gibanja in njegove razvejene ter izjemno dobro organizirane zdravstvene dejavnosti. FOTO: Tomi Lombar

V Giuglianu pri Neaplju, kjer je živel po vojni, se nameravajo pokloniti italijanskemu zdravniku, ki se je po kapitulaciji Italije pridružil slovenskim partizanom, piše tržaški Primorski dnevnik.

Antonio Ciccarelli (1914–1998) s partizanskim imenom Doktor Anton je bil italijanski vojaški zdravnik, ki je po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 prestopil v slovensko partizansko gibanje. Organiziral je mrežo partizanskih bolnišnic in sanitetnih postojank na Primorskem ter deloval tudi v okviru bolnišnice Franja. Od 1. aprila 1944 do 19. januarja 1945 je vodil oddelka Pokljuka in Š Stol I na Jelovici, ki sta spadali pod upravo Partizanske bolnice Franja.

Giugliano imel za svoj kraj

Nato se je pridružil italijanski partizanski enoti Garibaldi Natisone, po vojni se je vrnil v Italijo ter živel v Giuglianu pri Neaplju. Imel ga je za svoj kraj, čeprav je bil rojen v Novari.

V Sloveniji je njegovo ime znano, v Italiji pa je njegova življenjska zgodba dolgo ostala omejena na raziskave peščice zgodovinarjev. In zlasti na spomine, ki so jih skrbno ohranjali njegovi svojci, začenši s sinom Felicianom Ciccarellijem.

V Giuglianu, kot piše Linda Di Benedetto v glasilu VZPI-ANPI Patria indipendente, načrtujejo, da bi po partizanskem zdravniku poimenovali ulico ali trg ter da bi še z drugimi pobudami počastili njegov spomin.