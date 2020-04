Pri nekdanji jedrski elektrarni izbruhnil požar, pristojni zagotavljajo, da nevarnosti ni

V prepovedanem območju v bližini ostankov ukrajinske jedrske elektrarne v Černobilu je izbruhnil požar, ki se ga oblasti trudijo zajeziti tudi s pomočjo letal. V soboto so imeli težave z gašenjem, saj je ponekod prišlo do zvišanja sevanja, vendar pristojne oblasti zagotavljajo, da ni nevarnosti za prebivalce sosednjih območij.



Kot danes poroča francoska tiskovna agencija AFP, so na območje požara, ki je zajel več kot 20 hektarjev gozdnatega območja v bližini černobilske nuklearke, napotili dve letali in okoli 100 gasilcev.



Konec meseca bo minilo 34 let od dneva, ko se je v četrtem reaktorju černobilske nuklearke pripetila doslej najhujša jedrska nesreča v zgodovini. Še danes je prepovedano bivanje na območju v 30-kilometrskem krogu okoli elektrarne.



26. aprila 1983 ob 1.23 zjutraj sta v Černobilu med varnostnim preizkusom odjeknili eksploziji in razdejali četrti reaktor elektrarne. Pri tem je v zraku nastal smrtonosen radioaktivni oblak, ki se je razširil nad vso Evropo. Poleg Ukrajine so radioaktivni delci močno prizadeli tudi Rusijo in Belorusijo.



Sovjetske oblasti so mednarodni javnosti nesrečo več dni prikrivale in ta je zanjo izvedela šele, ko so na Švedskem zaznali povečano radioaktivno sevanje. Točno število žrtev ostaja neznanka. Ob sami eksploziji je umrlo 30 ljudi, tisoči pa nato zaradi posledic sevanja. Po nekaterih ocenah naj bi nesreča terjala do 100.000 življenj.