Pri papežu potrdili pljučnega raka, dodatno zdravljenje ni potrebno

Pri papežu Leonu XIV. so dokončne histološke in molekularnobiološke preiskave potrdile pljučni adenokarcinom, sta danes sporočila dr. Luigi Carbone in prof. Stefano Margaritora. Bolezen je bila omejena, naknadna onkološka ocena pa je pokazala, da dodatno zdravljenje ni potrebno.

Papeža Leona XIV so 13. oktobra operirali v rimski bolnišnici Gemelli. Med posegom so mu odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila. Že preiskava tkiva med operacijo je potrdila sum na pljučni adenokarcinom. Poseg je trajal približno 90 minut in je po takratnem sporočilu zdravnikov minil brez zapletov.

Najnovejši izvidi potrjujejo začetno diagnozo in omejenost bolezni. »Naknadna onkološka ocena je potrdila, da ni potrebno nobeno nadaljnje zdravljenje,« sta zdravnika zapisala v sporočilu o pooperativnem poteku.

Leon XIV. se je 17. oktobra, štiri dni po operaciji, vrnil v Vatikan. Najnovejše zdravniško sporočilo podrobnosti o načrtovanih kontrolnih pregledih ne navaja.