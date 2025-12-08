Pri pogajanjih se ZDA držijo znanega recepta

Glavna pogajalca nekdanjega newyorškega nepremičninarja Trumpa sta – nekdanja newyorška nepremičninarja Steve Wittkof in Jared Kushner. Njun pristop je preprost, je ob sklenitvi mirovnega dogovora za Gazo zapisal New York Times: najprej pridobi soglasje, potem obdelaj podrobnosti. 44-letni mož Trumpove hčerke Ivanke, arhitekt abrahamskih sporazumov med nekaterimi arabskimi državami in Izraelom, naj bi orisal načrte pogajanj, k telefonom se vsede ustanovitelj nepremičninske družbe Wittkof Group. »Mislim, da smo le vajeni pogajanj, ki so zelo dinamična in imajo kompleksni značaj,« je tedaj izjavil Jared Kushner. Drži pa tudi, da je priložnost dobil zaradi propada vseh prejšnjih poskusov za doseganje miru.