Pri sosedih spet boj za naglavno ruto: učenke do 14. leta je ne smejo več nositi

Prepoved naglavnih rut v osnovnih šolah in pred ustavnim sodiščem.
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Carla Amina Baghajati, vodja šolskega urada Islamske verske skupnosti v Avstriji, se boji, da bi prepoved lahko celo okrepila islamistične težnje: »Velika nevarnost, ki jo vidimo, je, da bo to voda na mlin skrajno marginalnih skupin.« FOTO: Calliope
Novo šolsko leto v Avstriji se je danes začelo z zakonsko novelo, ki močno odmeva v javnosti. Učenkam do 14. leta je namreč odslej prepovedano v šoli nositi naglavno ruto, ki »pokriva glavo v skladu z islamsko tradicijo«. Prepoved velja tako za javne kot zasebne šole. Zanimivo pa je, da nova pravila ne veljajo za pouk zunaj šolske stavbe, šolske prireditve ali zunajšolske dejavnosti, povezane s šolo.
Obstaja tudi obrazec za dokumentiranje, za katero vrsto naglavne rute oziroma vrhnjih oblačil gre, z osmimi kategorijami, od hidžaba do burke. Pri prvi kršitvi mora šolska uprava opraviti razjasnitveni sestanek z učenko in njenimi starši ali skrbniki. Če se ponovi, je treba obvestiti pristojni šolski organ in ta bo nato sklical nov sestanek.
Če sledijo nove kršitve, morajo obvestiti službe ...
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