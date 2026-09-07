Pri sosedih spet boj za naglavno ruto: učenke do 14. leta je ne smejo več nositi

Novo šolsko leto v Avstriji se je danes začelo z zakonsko novelo, ki močno odmeva v javnosti. Učenkam do 14. leta je namreč odslej prepovedano v šoli nositi naglavno ruto, ki »pokriva glavo v skladu z islamsko tradicijo«. Prepoved velja tako za javne kot zasebne šole. Zanimivo pa je, da nova pravila ne veljajo za pouk zunaj šolske stavbe, šolske prireditve ali zunajšolske dejavnosti, povezane s šolo. Obstaja tudi obrazec za dokumentiranje, za katero vrsto naglavne rute oziroma vrhnjih oblačil gre, z osmimi kategorijami, od hidžaba do burke. Pri prvi kršitvi mora šolska uprava opraviti razjasnitveni sestanek z učenko in njenimi starši ali skrbniki. Če se ponovi, je treba obvestiti pristojni šolski organ in ta bo nato sklical nov sestanek. Če sledijo nove kršitve, morajo obvestiti službe ...