Pri vsakem vprašanju se povežejo navidezna naključja

V nadaljevanju preberite:

V tednu plenarnih zasedanj državnega ljudskega kongresa sta delovna dneva tudi sobota in nedelja. Novinarska konferenca z zunanjim ministrom Wang Yijem je pritegnila veliko tujih novinarjev, na konferenci o socialnih ukrepih za kitajsko prebivalstvo pa so po pričakovanjih prevladovali kitajski novinarji.

Prihod do novinarskega središča ni povsem enostaven. Ko avtobus pripelje do vhoda na posest, so pred njim tri ograje. Najprej odstranijo prvo, da avtobus zapelje nekoliko naprej in vanj vstopi član varnostne službe ter skrbno pregleda vsako akreditacijo. Ko dvigne palec in izstopi, se odpreta še preostali zapornici in avtobus zapelje do vhoda v moderno stavbo. Vanjo novinarji vstopamo v koloni. Vsakega najprej pregleda kamera, nato sledita prehod skozi senzor za kovine in osebni pregled, ki ga opravi policist.

Iz povedanega ni težko izluščiti dveh od glavnih izzivov (ali problemov) kitajske družbe: da bo treba v prihodnjih desetletjih skrbeti za vse več starejših ljudi, sočasno pa izobraziti še več vrhunskih strokovnjakov (iz vse nižjega naravnega prirastka) za nadaljevanje bitke za prevlado na svetu.