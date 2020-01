Odkrili truplo drugega pilota 

Preberite tud:

Nekaj po 8. uri so v bližini otoka Zlarina odkrili tudi truplo drugega izmed obeh pilotov vojaškega helikopterja tipa kiowa, ki je včeraj dopoldan strmoglavil v Jadransko morje . Truplo prvega izmed obeh pilotov so odkrili že včeraj, drugi je veljal za pogrešanega.Kot poroča portal Index, ki se sklicuje na sporočilo hrvaškega obrambnega ministrstva, so potapljači Hrvaške vojne mornarice in Poveljstva specialnih sil na prizorišču nesreče odkrili tako telo pogrešanega pilota kot ostanke helikopterja. Dvigovanje trupla in ostankov helikopterja je v teku, dodaja portal.Hrvaški obrambni ministerje že včeraj potrdil, da je prvi pilot vojaškega helikopterja umrl. Krstičević je napovedal, da bodo ustanovili komisijo, ki bo ugotovila okoliščine nesreče.Do nesreče je prišlo med urjenjem, ko je posadka opravljala navigacijski polet nizko nad morjem in iz neznanega razloga zadela ob morsko gladino, je povedal poveljnik hrvaškega vojaškega letalstva general. Kot je dodal, je drugi helikopter takoj zahteval pomoč. Truplo prvega izmed obeh pilotov so iz morja potegnili ribiči in ga prepeljali na obalo. Zdravniki so pilota neuspešno poskušali oživiti.V nesreči je šlo za enega od helikopterjev, ki so od pred kratkim del hrvaških oboroženih sil, Hrvatom pa so jih podarile ZDA.Američani so jih leta 2015 Hrvatom podarili 16, v ZDA so predstavljali vojaški višek. Izdelali so jih med letoma 2010 in 2012.