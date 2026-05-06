Pričakovanja so bila prevelika

Kancler Friedrich Merz ob prvi obletnici vladanja nima veliko pokazati, koalicija pa je močno načeta. Partnerici se namreč ne strinjata o ključnih razvojnih vprašanjih, kamor sodijo velike reforme zdravstvenega in pokojninskega sistema ter davčna reforma, s katero naj bi razbremenili srednji sloj, na drugi strani pa, vsaj po zahtevah SPD, bolj obremenili premožne. Odnosi v koaliciji so tako napeti, da je kancler zanikal ugibanja o razpadu koalicije in vodenju manjšinske vlade. Vse to je voda na mlin skrajno desni AfD, ki je s 27-odstotno podporo najmočnejša stranka v državi.