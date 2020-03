Pričakovanje hitre rasti števila okuženih po Evropi

Zdravstveni ministri EU so na današnjem izrednem zasedanju razpravljali o ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa in izmenjali izkušnje z dosedanjim delovanjem. Foto: John Thys/Afp

Bruselj – Zdravstveni ministri EU so na današnjem izrednem zasedanju razpravljali o ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa in izmenjali izkušnje z dosedanjim delovanjem. Ena od težav, ki se pojavlja po EU, so motnje v oskrbi z opremo.»Pripravljeni smo na zelo verjeten scenarij širjenja virusa,« je v razpravi zatrdil zdravstveni minister. Slovenija naj bi o odpovedi velikih dogodkov odločala »od primera do primera«. Opozoril je, da v prihodnjih fazah utegne proti do pomanjkanja osebne zaščitne opreme za zdravstvene delavce, respiratorjev in opreme za teste.Slovenija sicer glede širjenja koronavirusa nasprotuje zapiranju meja in omejitvam pri uvozu ali izvozu blaga. »Z zapiranjem meja ni mogoče prepričati širjenja okužbe,« je ocenil minister Šabeder. V evropski komisiji sicer poudarjajo nujnost sodelovanja držav članic za uspeh v bitki proti širjenju virusa. »Nič čas za paniko, marveč za racionalne, usklajene odločitve, ki temeljijo na znanosti in zadnjih epidemioloških nasvetih,« je povedala komisarka za zdravjeEden od ukrepov evropske komisije je skupno javno naročilo za opremo za vso EU. Ponudbe naj bi bile zbrane v ponedeljek.Zdravstveni ministri so opozarjajo na hitro spreminjanje položaja in da je glavni cilj upočasnjevanje širjenja virusa. Nemški ministerje opozoril na žarek upanja. »Dlje kot bo trajalo, več bo zdravil, bolj verjetno bo cepivo in zdravstveni sistemi bodo pod manjšim stresom.«Komisar je krizno upravljanjeje napovedal, da bodo za raziskave virusa, ob že zagotovljenih 10 milijonih milijonov zagotovili še dodatnih 47,5 milijona evrov. Opozoril je tudi, da se moramo resno posvetiti pripravljenosti. »Bolj verjetno je, da bomo imeli to, kar je zdaj v Italiji, drugje v Evropi, kot obratno,« je povedal.Po zadnjih podatkih evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je bilo v Evropi doslej 5544 primerov okužbe. Največ, 3858 ali okoli 70 odstotkov jih je v Italiji. Smrtnih žrtev je bilo 159. Kot je opozorila komisarka Stela Kiriakides, je bilo na zadnjem izrednem zasedanju 13. januarja je bilo primeru manj kot 50 v skupno sedmih članicah. Opozorila je na oceno ECDC o hitri rast okužb v prihodnjih tednih. Po njihovih ocenah je tveganje za Evropejce zmerno do visoko. V nekaterih članicah število okuženih že hitro narašča, v Belgiji, denimo, od včeraj za 59 na skupno 109 oseb.V Bruslju sicer kar nekaj vznemirjenja povzročajo pojavi okužb v strukturah EU. Ker je v ponedeljek na enem od zasedanj sedela ob enem od uslužbencev Sveta EU, pri katerem je bila pozneje potrjena okužba, se je hrvaška veleposlanica pri EUskladno s protokolom odločila za karanteno.