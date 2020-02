FOTO:Pridigajo vzdržnost, ne seksajo in trosijo smrt

Močno razklane družbe v evropskih državah so postale prvovrstno gojišče politično- in religioznoideoloških skrajnosti. Teroristični napadi radikaliziranih islamistov pri evropski desnici hranijo strah pred priseljenci drugačne barve kože in druge vere.Če k temu prištejemo še strahove pred slabšanjem ekonomskega položaja domačinov, dobimo plodna tla za domače ekstremizme. Leve in desne. Čeprav bi si bili težko bolj narazen, potrebujejo drug drugega in se drug iz drugega tudi hranijo. Minulo sredo zvečer je 43-letni nemški državljan na strelskem pohodu v osrednje-nemškem mestu Hanau najprej ubil devet ljudi, nato ...