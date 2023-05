Prigožin napovedal umik Wagnerja iz Bahmuta 10. maja

Vodja najemniških sil ruske skupine Wagner Jevgenij Prigožin je danes napovedal, da bodo njegove sile 10. maja zapustile ukrajinsko Bahmut na vzhodu Ukrajine, kjer že dolgo potekajo srditi boji med ruskimi in ukrajinskimi silami.

Zaenkrat sicer ni potrjeno, ali je njegovo izjavo mogoče jemati resno, saj se je v preteklosti že odločal za impulzivne izjave.

»V imenu vojakov in vodstva Wagnerja sporočam, da se bomo 10. maja prisiljeni preseliti k enotam obrambnega ministrstva ter umakniti ostanke Wagnerjevih logističnih taborišč, da si poližemo rane,« je izjavil danes. »Enote Wagnerja umikam iz Bahmuta, ker smo zaradi pomanjkanja streliva obsojeni na nesmiselni propad.«

Wagner je sicer pri bitki za Bahmut, ki je doslej najdaljša in najbolj krvava v vojni v Ukrajini, angažiran vse od lanskega poletja. Ruska vojska in Wagner sta sicer zatrjevali, da nadzorujeta že okrog 80 odstotkov mesta.

Kot smo pisali, je postala v zadnjih mesecih bitka za Bahmut ključna (ne le) simbolna točka vojne v Ukrajini. Tako za Kremelj, ki hoče na vsak način po lanskem juliju in padcu Luganska priti do vojaške zmage in je zanjo prek najetih plačancev pripravljen žrtvovati desettisoče ruskih življenj, kot za Kijev, ki se je v obrambno bitko za Bahmut najprej taktično podal z namenom zadrževanja in oslabitve rusko-plačanskih sil, potem pa se znašel v eksistencialnem precepu – bitka za Bahmut je bolj kot rusko namreč vojaško izčrpala ukrajinsko stran.

Obenem pa je Bahmut v ukrajinski javnosti postal preprosto premočno čustveno središče, da bi ga bilo mogoče taktično tudi žrtvovati. A kot pravijo nekateri ukrajinski vojaški analitiki: izgubljena bitka še ne pomeni izgubljene vojne.