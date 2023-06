Wagner naj bi bil tarča ruske vojske, Prigožin napovedal oster odziv

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je obtožil poveljstvo ruske vojske, da je odredilo zračne napade na položaje skupine Wagner in ubilo »ogromno število« njihovih pripadnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusko obrambno ministrstvo je zanikalo njegove trditve in jih označilo za provokacijo.

»Izvedli so raketne napade na naše položaje v zaledju ukrajinske fronte. Ubitih je bilo veliko naših borcev,« je Prigožin dejal v ogorčenem tonskem sporočilu, ki ga je objavila njegova tiskovna služba, zraven pa so objavili tudi video posnetke goreče vojaške baze, a prav veliko se iz posnetka ne da soditi. Prigožin je še obljubil, da se bo odzval na te napade, ki jih je po njegovih besedah odredilo rusko obrambno ministrstvo.

»Danes, ko so videli, da se nismo zlomili, so izvedli raketne napade na naše tabore,« je še dejal vodja skupine Wagner in napovedal, da ima pripravljenih 25 tisoč vojakov: »Če se kdo želi, se nam lahko pridruži.«

»Treba je ustaviti zlo, ki ga prinaša rusko vojaško vodstvo«

Rusko obrambno ministrstvo se je že odzvalo na njegove trditve in na omrežju Telegram objavilo izjavo, v kateri je zapisalo, da »vsa sporočila in videoposnetki, ki jih je objavil Prigožin in v katerih trdi, da je ruska vojska izvedla napad na skupino Wagner, ne ustrezajo resničnosti in so informacijska provokacija«.

Prigožin je v sporočilu dodal še, da bo »ustavil« poveljstvo ruske vojske v Moskvi, in pozval Ruse, naj se ne zoperstavljajo njegovim silam. »Svet poveljnikov skupine Wagner je sprejel odločitev - zlo, ki ga prinaša rusko vojaško vodstvo, je treba ustaviti,« je dejal.

Oglasil se je sicer tudi Dimitrij Peskov, tiskovni predstavnik Ruske federacije: »Predsednik Putin se zaveda situacije, ki se odvija okoli Prigožina, izvajajo se vsi potrebni ukrepi.« Po nekaterih informacijah je ruska oblast proti Prigožinu že sprožila kazenski postopek zaradi spodbujanja k oboroženemu uporu.

Več teorij, kaj je v ozadju

Seveda je možnih več scenarijev. Po eni od teorij se v Rusiji celo pripravlja vojaški udar, kar je malo verjetno, še bistveno manj verjeten pa bi bil uspeh tovrstne ideje. Obstaja tudi teorija, da se je Vladimir Putin odločil za prekrižanje Prigožina, zato vodja Wagnerja zdaj rešuje lasten obstoj. Nekateri ruski propagandni kanali pa so na aplikaciji Telegram celo pisali, da so hekerji zlorabili Prigožinov glas in da je vse skupaj izmišljeno.

Prigožin, ki je v zadnjem času v vse bolj odkritem konfliktu z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem in vojaškim poveljstvom v Moskvi, je sicer danes izrazil tudi pomisleke o smiselnosti t. i. posebne vojaške operacije v Ukrajini in dejal, da je osnovana na lažeh. Po njegovem prepričanju je bila vojna potrebna za samopromocijo določenih posameznikov.

Potrdil je tudi, da so se spopadi leta 2014 v Donbasu pričeli zaradi vstopa ruskih paravojaških sil in šele nato je sledil odgovor ukrajinske vojske. »Ukrajina ni bombardirala Donbasa, temveč samo ruske položaje,« je dejal med drugim.