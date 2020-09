Prihaja hitri test okužb, rezultati v 15 minutah

Ključni poudarki: V nedeljo so v Sloveniji našteli 39 novih okužb s koronavirusom, umrli sta dve okuženi osebi.

V prihodnjih šestih mesecih naj bi v sodelovanju s fundacijo Billa in Melinde Gates izdelali 120 milijonov hitrih testov za 133 držav.

8.08 Število smrtnih žrtev covida-19 v ZDA preseglo 205.000

Od danes bodo maske obvezne tudi v amsterdamskih trgovinah. FOTO: Eva Plevier/Reuters

7.29 Na Nizozemskem nad virus s strožjimi ukrepi

6.53 Covid-19 zahteval več kot milijon življenj tudi po statistiki ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa

6.33 Prihaja nov hitri test okužb, namenjen predvsem finančno šibkejšim državam

Število smrtnih žrtev covida-19 v ZDA je v ponedeljek preseglo 205.000, število potrjenih okužb s koronavirusom pa se je povzpelo na skoraj 7,5 milijona, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa. Kongresni demokrati so v ponedeljek pripravili nov predlog zakona za pomoč gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije. Namesto 3400 milijard dolarjev, kolikor so za drugi sveženj pomoči predlagali pred tedni, zdaj predlagajo 2200 milijard. Senatni republikanci so pred kratkim za drugi paket pomoči predlagali okrog 600 milijard dolarjev, kar so demokrati blokirali kot neresno. Republikanci za zdaj vztrajajo, da novi paket ne sme biti višji od tisoč milijard dolarjev.Na Nizozemskem, kjer so se doslej izogibali uvajanju strogih omejitvenih ukrepov, so v zadnjem tednu v povprečju potrdili skoraj 3000 okužb na dan, ta številka pa naj bi se po napovedih v kratkem povečala na 5000 okužb na dan, poroča britanski BBC.Nizozemski premierje pojasnil, da so razmere v treh največjih mestih – Amsterdamu, Rotterdamu in Haagu – resne in zahtevajo izredne ukrepe. Ljudi je pozval, naj se izogibajo nenujnim potovanjem med temi tremi mesti. Maske so bile doslej na Nizozemskem obvezne v javnem prevozu, od danes pa bodo v omenjenih treh mestih med drugim obvezne tudi v trgovinah. Restavracije in bari na Nizozemskem se bodo morali zapreti do 22. ure, po 21. uri pa novim gostom ne bodo več dovolili vstopa, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Po štetju Worldometra je bil covid-19 usoden za več kot milijon ljudi že v nedeljo. Da je tragična statistika pandemije presegla ta mejnik, so danes potrdili tudi na ameriški Univerzi Johnsa Hopkinsa. Skoraj polovica vseh smrtnih žrtev covida-19 je iz ZDA, Brazilije in Indije. V številnih regijah, tudi v Evropi, medtem število okužb z novim koronavirusom hitro narašča.Generalni sekretar Združenih narodovje ob novici o milijonu smrtnih žrtev covida-19 dejal, da gre za »številko, ob kateri obnemimo« ter za »mučen mejnik«. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je sicer pred kratkim sporočila, da pričakuje, da bo bolezen covid-19 skupno terjala dva milijona življenj.V Svetovni zdravstveni organizaciji WHO so napovedali prihod novega testa za odkrivanje okužb z novim koronavirusom, ki bo namenjen predvsem državam z manjšimi finančnimi možnostmi in šibkejšimi zdravstvenimi sistemi oziroma s pomanjkanjem laboratorijev in zdravstvenih delavcev. V teh okoljih, denimo v Indiji ali Mehiki, nizka stopnja testiranja ne odraža realne slike.Cena testov bo nizka, le okoli pet ameriških dolarjev. V prihodnjih šestih mesecih naj bi v okviru sodelovanja s fundacijo Billa in Melinde Gates izdelali kar 120 milijonov tovrstnih testov, namenjenih 133 državam. »Nov, prenosni test s preprostim načinom uporabe bo dal rezultate že po 15 do 30 minutah,« je bil na novinarski konferenci optimističen generalni direktor WHO