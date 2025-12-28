Prihaja polarni vrtinec: Sever Evrope že prizadelo neurje, umrli trije ljudje

Velik del Skandinavije je v soboto zvečer in ponoči prizadelo neurje z obilnimi snežnimi padavinami. Na Švedskem so zabeležili tri smrtne žrtve, več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem pa je ostalo brez oskrbe z električno energijo.

Neurje, ki so ga Švedi poimenovali Johannes, je v soboto zvečer zajelo velik del Norveške in Švedske ter zahodni del Finske. Veter je podiral drevesa, prihajalo je do motenj v prometu in obsežnih izpadov elektrike, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Na Švedskem so zabeležili tudi tri smrtne žrtve. Policija je danes sporočila, da je v soboto v Hoforsu v osrednjem delu države umrl starejši moški, na katerega je padlo drevo, ko je delal v gozdu. Kasneje je v bolnišnici umrl zaradi poškodb.

Že pred tem so v soboto zvečer poročali o smrti dveh moških, pri obeh naj bi bil vzrok smrti prav tako padlo drevo.

Več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem še vedno ostaja brez oskrbe z električno energijo.

Na Finskem je brez elektrike ostalo več kot 80.000 odjemalcev, motnje pa so danes postopoma odpravili, medtem ko so se razmere nekoliko izboljšale. Kljub temu je bilo opoldne po lokalnem času brez elektrike še več deset tisoč domov, navaja AFP.

FOTO: AFP

Tudi na Švedskem je brez elektrike ostalo 40.000 odjemalcev, na Norveškem pa še približno 30.000, najhuje je bilo v regiji Nordland na severu države. Energetska podjetja so opozorila, da lahko popravila trajajo tudi več dni.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je v vseh treh državah prišlo tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu, odpovedanih je bilo več letov. Tudi trajekti in vlaki ponekod za zdaj vozijo po prilagojenem voznem redu.

Polarni vrtinec

Prvi dnevi leta 2026 bi lahko prinesli precej hladen začetek tako v Severni Ameriki kot tudi v Evropi, in sicer zaradi razpada Polarnega vrtinca. Ta se je zaradi nenadnega stratosferskega segrevanja (SSW) zgodil v že decembra. SSW dogodek oslabi ali razcepi Polarni vrtinec, ki običajno zadržuje polarni zrak na severu, in omogoči, da se hladen zrak premakne proti nižjim geografskim širinam.

Polarni vrtinec se naj bi razcepil na dva dela, en del nad Severno Ameriko in en del nad Evropo. To lahko privede do dolgotrajnega vdora polarnega zraka v Evropo in ZDA, zlasti v januarju 2026.

Modeli kažejo zanimive vzorce z visokim zračnim tlakom nad Arktiko in severnim delom Evrope, kar omogoča severni in severovzhodni tok hladnega zraka v smeri nad celino, poroča portal Severe-weather. Kot še dodajal, se po zadnjih analizah vzpostavlja atlantski blok visokega pritiska, ki odpira pot hladnemu zrakᴜ iz Arktike proti srednji in severni Evropi, kar povečuje verjetnost snežnih padavin in nizkih temperatur tudi v prihajajočih dneh.