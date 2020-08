FOTO:Prihodnost nas prosi, naj ji odvežemo stopala

Sonce in luna sta ostala brez svetlobe, zemlja je v temi,ženski svet se je potopil, kdo ga lahko reši?Prodan je nakit, da bi bila plačana pot prek morja,ločila sem se od najdražjih, da bi prišla skozi vrata iz žada.Odvezala sem stopala in izprala strup tisočih let,z ognjenim srcem pozivam na stotine ženskih duš.Ojoj, ta fini povoj jeprepojen pol s krvjo, pol s solzami.To pesem je napisala Qiu Jin, kitajska pisateljica in feministka, ko se je leta 1903 odločila oditi na šolanje na Japonsko, čeprav je morala za to žrtvovati vse, kar je imela, in celo zapustiti otroke. Bilo ji je 28 let. Da bi sledila svojim idealom, si je ...