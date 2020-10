»Prijateljica« skrivaj snemala Melanio Trump

Nekdanja prijateljica Stephanie Winston Wolkoff. FOTO: Joshua Roberts/Reuters

Članica ameriške Nacionalne garde na mehiški meji s Teksasom drži honduraškega otroka, ki je lani z materjo in sestrico ilegalno vstopl v ZDA. FOTO: José Luis Gonzalez/Reuters

Washington – Kdo s takšnimi prijatelji sploh potrebuje sovražnike? Nekdanja tesna prijateljica ameriške prve dame slovenskega roduje skrivaj snemala pogovore z njo ter jih predstavila(CNN).je svoja razkritja, tudi zapisana v knjigi Melania in jaz, opravičevala z grdim odnosom Bele hiše do nje, nekdanja svetovalka prve dame je morala po svojem prepričanju oditi po krivici in kot grešni kozel za napake drugih. A je vendarle nekaj zelo odbijajočega na posnetkih pogovorov z dolgoletno prijateljico, ne da bi ta vedela, da se pogovori snemajo. Melania se je v njih poleti 2018 pritoževala zaradi kritik, ki so tudi nanjo padale zaradi moževega ločevanja nezakonito priseljenih družin na meji z Mehiko.»Pravijo, da sem sokriva, da sem enaka kot on, da ga podpiram in ne rečem dovolj,« je razlagala »prijateljici«. Trdo je delala za božično okraševanje Bele hiše, »pa čeprav, veš, komu je mar za božične stvari in dekoracije«, potem pa jo sprašujejo o otrocih, ločenih od svojih družin. »Naj mi dajo že mir, kje pa so bili, ko je to počel Obama?« Povedala je, da je poskusila združiti otroka in njegovo mamo, a je bilo treba iti skozi predpisane postopke.Kletvice, ki so spremljale pritožbe Melanie Trump, so pri CNN izbrisali s posnetka in navedli izjavo za javnost njene predstavnice za tisk, ki je nekdanjo prijateljico svoje šefice obsodila zaradi skrivnega snemanja pogovorov ter kršenja dogovora o neobjavi. Melania je v pogovorih tudi pohvalila, kako dobro je poskrbljeno za begunske otroke, saj doma spijo na tleh. »Lepo skrbijo zanje, a seveda niso s svojimi starši in to je žalostno. A pridejo sem samo ali s 'kojoti' ali nezakonito in veš, treba je ukrepati.« S kojoti v ZDA označujejo ljudi, ki za denar pomagajo pri prestopanju meje.Ameriška prva dama slovenskega rodu je tudi podvomila, da vsi priseljenci bežijo pred nevarnostmi v domovinah, po njenem prepričanju jih naučijo, kaj naj rečejo, da jim bo dovoljeno ostati v ZDA. »Lahko bi ostali v Mehiki, a nočejo, saj Mehika ne poskrbi zanje tako kot Amerika.« Wolkoffova je Andersonu Cooperju v svojem mnenju povedala, da je Melanio po materinsko skrbelo za te otroke, a se je premagala v želji obnašati se v skladu z agendo administracije svojega soproga.Melania Trump je nekdanjo prijateljico že ob izidu knjige obtožila spreminjanja zgodovine. Stephanie Winston Wolkoff je pisala o Melanijinih hladnih odnosih s pastorko, predhodniciin uporabi zasebne elektronske pošte v Beli hiši, kar so v Beli hiši vse zanikali. Pritožila se je tudi zaradi prisilnega odhoda iz Bele hiše, ki ga je doživela. Večina od 26 milijonov dolarjev za pomoč pri organizaciji inavguracije, ki so ji jih očitali, naj bi šla k podizvajalcem.