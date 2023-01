Prijazni gospod Ratzinger odhaja v cerkveno zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Učenjaki bodo morali v naslednjem obdobju najti odgovore na vprašanje, zakaj so Benedikta XVI. prav med velmožmi rimske kurije obravnavali s strahospoštovanjem, vsi drugi ljudje, ki so ga kdaj srečali, pa so ga poznali kot nadvse prijaznega, blagega starega gospoda. Med stanovalci ulic zunaj obzidja je kot kardinal veljal za prijaznega soseda, ki se je ob večerih rad sprehajal, pozdravljal mimoidoče in marsikomu namenil prijazno besedo. Ko je postal papež, ni smel več na večerni sprehod, tudi njegove mačke niso mogle z njim v apostolsko palačo.