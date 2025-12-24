Prijeli enega od stotih najnevarnejših kriminalcev

Italijanska policija je v Neaplju prijela šefa mafijske združbe Camorra Ciara Andolfija, ki je na seznamu stotih najnevarnejših kriminalcev italijanskega notranjega ministrstva. Našli so ga v skrivališču v stanovanju v neapeljski četrti Barra.

Po navedbah italijanskih preiskovalcev je 49-letni Andolfi na begu od leta 2022. Zaradi članstva v mafijski organizaciji, izsiljevanja z mafijskimi metodami in korupcije je obsojen na osem let in tri mesece zaporne kazni.

Na posnetku, ki ga je po prijetju objavila italijanska žandarmerija, je videti policiste, ki v temi vstopajo v stanovanje. V steni ene od sob je vidna luknja, ki jo je zakrival radiator, za njim pa je bilo spretno skrito skrivališče.

Camorra je ena najbolj zloglasnih italijanskih mafijskih združb. Sedež ima v Neaplju in Caserti, deluje pa po vsem svetu.