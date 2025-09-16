Prijeli lastnika ladje, ki je v Bejrutu povzročila eno največjih eksplozij

Pet let po katastrofalni eksploziji v Bejrutu so prijeli rusko-ciprskega državljana Igorja Grečuškina na podlagi Interpolove tiralice. Gerčuškin je eden od treh, ki jih Interpol išče zaradi pošiljke amonijevega nitrata oziroma dušikovega gnojila, ki je 4. avgusta 2020 eksplodiralo v pristanišču libanonske prestolnice. V eni največjih nejedrskih eksplozij na svetu je bil opustošen del Bejruta, umrlo je najmanj 220 ljudi, 6500 pa je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bolgarske oblasti so 48-letnika na podlagi rdeče Interpolove tiralice prijele 5. septembra na letališču v Sofiji po vrnitvi s Cipra. Čez dva dni mu je sodišče odredilo do 40-dnevno pridržanje, ki ga je potrdilo tudi po pritožbi, poroča AFP, ki navaja bolgarske uradne vire. Pri Interpolu še vedno iščejo tudi kapitana plovila Borisa Prokoševa.

Libanonske oblasti, ki so Grečuškina identificirale kot lastnika ladje Rhosus s sporno pošiljko, imajo po bolgarski zakonodaji 40 dni časa, da zahtevajo njegovo izročitev. Če Bolgarija pridržanca ne bo izročila Libanonu, bodo libanonske oblasti odpotovale v Bolgarijo in zaslišale Gerčuškina tam.

Po poročanju AFP je bila ladja Rhosus, ki je pod moldavsko zastavo plula iz Gruzije v Mozambik, tista, ki je v bejrutsko pristanišče leta 2013 prepeljala omenjeno dušikovo gnojilo. Ob prihodu v Libanon je imela tehnične težave, nato pa so jo zasegli, ko je libanonsko podjetje vložilo tožbo proti njenemu lastniku. Pristaniške oblasti so nato tovor shranile v dotrajanem pristaniškem skladišču z razpokanimi zidovi, ladja pa je leta 2018 potonila v bejrutskem pristanišču.