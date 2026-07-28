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    Svet

    Kdo je Poljak, ki so ga prijeli zaradi vandalizma v Medžugorju

    Nadzorne kamere so posnele moškega, ki naj bi ponoči zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v Medžugorju.
    Medžugorje, domnevni požigalec FOTO: Brotnjo.ba, Facebook
    Galerija
    Medžugorje, domnevni požigalec FOTO: Brotnjo.ba, Facebook
    A. G.
    28. 7. 2026 | 16:50
    28. 7. 2026 | 16:57
    4:53
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    V Medžugorju, enem najbolj znanih katoliških romarskih središč na svetu, še vedno odmeva nočni vandalski napad, ki je pretresel vernike doma in po svetu. Zažgan je zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, oskrunjen Marijin kip, prisotni so napisi in transparent v poljskem jeziku.

    Dogodek je sprožil obsežno policijsko preiskavo, pri ugotavljanju storilca pa imajo pomembno vlogo tudi posnetki nadzornih kamer. Medžugorje, kamor vsako leto romajo milijoni vernikov, je bilo po navedbah očividcev prizorišče enega najhujših vandalskih dejanj v zadnjih letih. Ogenj so sicer hitro pogasili, materialna škoda pa je po prvih ocenah omejena. Veliko večji pretres je med verniki povzročilo oskrunjenje verskih simbolov.

    Policija v Hercegovini preiskuje vandalsko dejanje, med katerim je bil ponoči zažgan del zunanjega oltarja cerkve svetega Jakoba. Hkrati preiskujejo tudi oskrunitev Marijinih kipov na Hribu prikazovanj in pri Modrem križu, dveh najbolj obiskanih molitvenih krajih v Medžugorju. Nadzorne kamere so posnele neznanega moškega, ki naj bi na oltar polil gorivo in ga nato zažgal. Posnetki so hitro zaokrožili po spletu in družbenih omrežjih.

    Aretirali Poljaka, ki je bil v Medžugorju že kot romar

    31-letni Poljak, ki so ga po poročanju medijev aretirali zaradi požiga zunanjega dela oltarja cerkve sv. Jakoba v Medžugorju ter oskrunitve in poškodovanja Marijinega kipa, je ta kraj že pred tem obiskal kot romar.

    Ob poškodovanih verskih objektih so našli sporočila v poljskem jeziku, Marijin kip pa je bil premazan s črno barvo in popisan z napisom Devil in skirt oziroma Hudič v krilu, navaja portal Dnevni Avaz.

    Po pisanju poljskega medija Opoka.news iz leta 2017 je Wlodzimierz takrat izjavil, da je v Medžugorje prišel po tem, ko so mu diagnosticirali depresijo, saj je uteho iskal v veri. Pojasnil je, da se je namesto odhoda na morje ali v gore odločil odpotovati prav v Medžugorje. Svoje romanje je takrat javno dokumentiral tudi na Facebooku. R. I.

    Marijin kip polit s črno barvo

    Poleg požiga oltarja je oskrunjen tudi Marijin kip. Polit je s črno barvo, obraz in roke so popackani, podstavek pa popisan z napisi. V bližini je bil puščen tudi transparent v poljskem jeziku z različnimi sporočili. Verniki, ki so kraj obiskali zgodaj zjutraj, so bili nad prizorom pretreseni. Številni so dogodek označili za napad na verska čustva in eno najpomembnejših romarskih središč katoliškega sveta.

    FOTO: Facebook
    FOTO: Facebook

    Na ministrstvu za notranje zadeve Hercegovsko-neretvanskega kantona so za portal Hercegovina.info potrdili, da je policija na območju Zahodnohercegovskega kantona prijela moškega, osumljenega vandalskih dejanj, storjenih ponoči v Medžugorju. Do prijetja je prišlo nedaleč od Ljubuškega.

    Policija je prosila za pomoč javnost

    Portal Brotnjo.ba je objavil fotografije in posnetke nadzornih kamer. Po njihovih informacijah naj bi se osumljenec zadrževal na območju Ljubuškega, mesta v zahodnem delu Bosne in Hercegovine, približno 35 kilometrov od Medžugorja in nedaleč od meje s Hrvaško.

    Lokalni portal Bolji Ljubuški je medtem poročal, da je policija prijela poljskega državljana, ki so ga nadzorne kamere pred tem posnele med točenjem goriva. Po navedbah portala naj bi prav ta oseba stala za požigom oltarja. Portal je objavil tudi posnetke pridržanja še enega mladeniča v Medžugorju, vendar ministrstvo za notranje zadeve teh informacij za zdaj še ni uradno potrdilo. Prav tako ni potrdilo, ali sta pridržanji povezani z vandalskim napadom.

    Preiskava se nadaljuje

    Policija nadaljuje zbiranje obvestil in analizo videoposnetkov. Ker gre za enega najodmevnejših incidentov v Medžugorju v zadnjem času, je primer deležen velike pozornosti javnosti in medijev. Verniki medtem upajo, da bodo storilce čim prej odkrili in odgovarjali za dejanje, ki je prizadelo eno najbolj obiskanih katoliških romarskih središč na svetu. Medžugorje namreč že desetletja privablja romarje z vseh celin, nočni napad pa je močno pretresel tako domačine kot številne obiskovalce, poroča 24sata.hr.

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