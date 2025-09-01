Prijeli osumljenca za umor ukrajinskega politika

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil, da so prijeli osumljenca, povezanega z umorom nekdanjega vodje ukrajinskega parlamenta Andrija Parubija, ki se je izdajal za kurirja, je poročal Guardian. Domnevnega osumljenca so prijeli ponoči v zahodni regiji Hmeljnički.

Na družbenem omrežju telegram je Zelenski zapisal, da je osumljenec že podal prvo izjavo, prav tako potekajo hitre in nujne preiskave za razjasnitev vseh okoliščin dogodka.

Notranji minister Igor Klimenko je na telegramu poudaril, da podrobnosti za zdaj ne morejo razkriti. »Lahko potrdim le, da je bil zločin natančno načrtovan: spremljali so gibanje žrtve, načrtovali pot in izhod v sili.«

Parubij je bil v soboto ustreljen v zahodnem mestu Lvov. Zelenski je dogodek označil za »grozljiv umor« in poudaril, da gre za varnostno vprašanje države, ki je še vedno v vojni. »Zahvaljujem se organom pregona za hitro in usklajeno delo. Vse okoliščine tega grozljivega umora morajo biti razjasnjene,« je še poudaril.

Parubij je bil predsednik parlamenta med aprilom 2016 in avgustom 2019 ter bil eden izmed voditeljev protestov leta 2013 in 2014, ki so se zavzemali za tesnejše odnose z Evropsko unijo in leta 2014 strmoglavili nekdanjega proruskega predsednika Viktorja Janukoviča.