Priljubljeni voditelj se je opravičil

Voditelj priljubljene pogovorne oddaje Tonight Show Jimmy Fallon se je opravičil sedanjim in nekdanjim sodelavcem, ki ga obtožujejo ustvarjanja toksičnega razpoloženja na delovnem mestu. »Ne morem vam povedati, kako mi je žal,« je naslednik Johnnyja Carsona, Jaya Lena in Conana O'Briena v studiu televizijske mreže NBC prosil odpuščanja, so poročali v reviji Rolling Stone, ki je razkrila afero.

Zaposleni v ameriški industriji zabave so že obračunavali s posiljevalci, kot je producent Harvey Weinstein, ki prestaja več kot dvajsetletno zaporno kazen in mu grozijo nove. Ameriška javnost je vse bolj alergična tudi na kolerike,­ kakršen je po navedbah tožnikov 48-letni Jimmy Fallon. Enemu od njih naj bi zaradi šikaniranja komika iz New Yorka začeli izpadati lasje, nekaj jih je menda pomislilo na samomor, še več pa samo hlipalo v »sobi za jok«, rezervirani za goste, so poročali v omenjeni reviji. Šefovo nenehno nihanje razpoloženja je nekatere prisililo k jemanju zdravil proti paničnim napadom in nasploh ustvarjalo temačno razpoloženje. »Če je Jimmy slabe volje, imajo vsi pokvarjen dan.«

Jimmy Fallon na televizijskem parketu. Foto Nbc Andrew Lipovsky/nbc

»Hočem, da se v oddaji zabavajo vsi, vsi bi morali biti vključeni,« se je posul s pepelom voditelj, ki gledalce ene od paradnih oddaj NBC že devet let zasipa s šalami, anekdotami in zabavnimi gosti. Njegovi zaposleni so bili menda v stalnem strahu pred njegovimi izbruhi, a je bilo za mnoge od njih sodelovanje s tako znamenitim komikom sanjska služba, ki je niso hoteli izgubiti.

Zagovorniki televizijskega komika niso zanikali izpadov, vendar pravijo, da se je to dogajalo že zdavnaj, med njegovim prihodom v oddajo, ko je bil pritisk na zaposlene velik in so že za najmanjšo napako izgubili delo. Newyorški časopisi so okrog leta 2015 pisali tudi o zaskrbljenosti šefov NBC zaradi Fallonovega pretiranega popivanja, a je voditelj zavračal obtožbe. »Če bi pil vsak večer, ne bi mogel opravljati tega dela,« je leta 2017 povedal za New York Times. Nekdanji zaposleni so poročali tudi o smradu po alkoholu, poleg tega je bil voditelj po njihovem mnenju najbolj neznosen, ko je imel alkoholnega mačka.

Zaradi stavke piscev scenarijev zdaj oddaje The Tonight Show ne predvajajo, Jimmy Fallon pa ima pogodbo z NBC do leta 2026. Odgovorni pri televizijski mreži so za revijo Roling Stone povedali, da je oddaja takšna kot vse druge, povsod so nezadovoljni zaposleni in ob njihovih obtožbah ukrepajo, na Tonight Show pa so vendarle zelo ponosni. Na Fallonovo stran se je postavil tudi znameniti komik in igralec Jerry Seinfeld, ki je obsodil »idiotsko pre­obračanje dogodkov«.