Priložnost za razpravo ali intrumentalizacijo

Frankfurt - Stuttgartčane je ta konec tedna pretreslo divjanje množice mladih, ki so po mestu razbijali stekla na izložbah, ropali in napadali policiste ter jih pri tem najmanj 19 poškodovali. Posnetki divjanja med drugim kažejo mladeniča, ki je brezobzirno skočil v hrbet policista in ga podrl na tla, kričanje nekaterih »Alah je velik« in razbijanje po ulicah. Policija za zdaj izhaja iz domneve, da ne gre za politično motiviran dogodek, ampak za divjanje mladine, ki se je zaradi korona krize zaprtih barov in klubov začela v preteklih dneh in tednih zbirati na zabavah na odprtem. Tokrat v doslej največjem številu. ...