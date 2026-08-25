Primer Epstein: Maxwellova ostaja obsojena

Zvezno sodišče v ZDA je danes zavrnilo zahtevo Ghislaine Maxwell, sodelavke in sostorilke zloglasnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, da bi razveljavili njeno obsodbo zaradi trgovine z ljudmi. Maxwell je bila leta 2022 obsojena na 20 let zapora zaradi sodelovanja v Epsteinovih zlorabah mladoletnih deklet.

Sodnik Paul Engelmayer je v razsodbi napisal, da so trditve Maxwellove o kršitvah njenih ustavnih pravic med sodnim postopkom »popolnoma neutemeljene, skoraj vse pa so tudi brez vsakršne pravne podlage«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danes 64-letna Maxwellova je bila leta 2022 obsojena na 20 let zaporne kazni, ker je Epsteinu pomagala novačiti mladoletnice, ki so bile nato podvržene spolnim zlorabam.

Danes 64-letna Maxwellova je bila leta 2022 obsojena na 20 let zaporne kazni. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

Za zdaj ostaja edina oseba, ki je bila obsojena zaradi sodelovanja z zloglasnim spolnim prestopnikom. Februarja se je na daljavo udeležila zaslišanja pred odborom ameriškega kongresa za vladni nadzor in reforme, vendar ni želela odgovarjati na vprašanja. Pri tem se je sklicevala na 5. amandma k ameriški ustavi, ki ščiti pred samoobdolžitvijo.

Njen odvetnik je takrat izjavil, da bo spregovorila le, če jo bo predsednik Donald Trump pomilostil. Trump in Epstein sta bila dolga leta prijatelja, ameriški predsednik pa zanika vse obtožbe o morebitnih kaznivih dejanjih v povezavi z Epsteinom, čeprav je med najpogosteje omenjenimi posamezniki v več milijonih dokumentov v zvezi s primerom Epstein, ki jih je doslej objavilo pravosodno ministrstvo ZDA.

Trumpova vlada je lani objavila obsežno zbirko dokumentov v zvezi z Epsteinom, kar je znova pritegnilo pozornost javnosti k že prej zloglasnemu primeru. Številne znane osebnosti, med njimi nekdanji britanski princ Andrew, so bile javno osramočene zaradi povezav z Epsteinom, čigar stiki z vplivnimi poslovneži, politiki, znanimi osebnostmi in akademiki so že pred razkritji več let spodbujali preiskave, ugibanja in teorije zarot.

Epstein je bil sicer že leta 2008 obsojen zaradi nagovarjanja mladoletnih oseb k prostituciji. V okviru spornega dogovora o priznanju je bil obsojen le za dve kaznivi dejanji in prestal približno leto dni pripora. Nato so ga leta 2019 znova aretirali zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi. Kmalu po aretaciji je v newyorškem zveznem zaporu storil samomor.