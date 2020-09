Primer Navalni: Sankcij (še) ne bo

Frankfurt – Ob zastrupitvi ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega iz Evrope prihajajo pozivi, naj Moskva pojasni potek zastrupitve. Evropska komisija je sporočila, da gospodarskih sankcij ne bodo uvedli, dokler ne bo jasno, kdo stoji za zastrupitvijo. Ruska vlada je medtem opozorila na politizacijo primera in dodala, da ni razlogov za obtoževanje ruske države.



»Ni razloga za obsojanje ruske države,« je v odzivu na pozive Rusiji, naj pojasni zastrupitev Navalnega, dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dejal je, da si v Moskvi ne želijo, da bi njihovi partnerji v Nemčiji in drugih evropskih državah podali prehitre sodbe. Opozoril je tudi na politizacijo primera in dejal, da ni potrebe po tem, da bi se oglasil predsednik Vladimir Putin. Kot je znano, so v Kremlju oblikovali posebno komisijo, ki naj bi raziskala, ali so Navalnega napadli iz tujine, da bi povzročili trenja v Rusiji, in ali niso v ozadju napada celo ZDA, da bi tako onemogočile Severni tok 2, ki ga skušajo ustaviti s sankcijami proti podjetjem, ki sodelujejo pri njegovi gradnji.



Toda v Nemčiji se kopičijo pozivi k uvedbi gospodarskih sankcij proti Rusiji zaradi zastrupitve Navalnega. To ni prvi tak obračun z opozicijskimi glasovi, to je ruski modus operandi, so opozorili kritiki. Poleg stranke Zeleni so pozvali k ukrepom tudi v liberalni FDP. V stranki so predlagali, da Nemčija odstopi od dokončanja plinovoda Severni tok 2, ki je v sklepni fazi. Takšen ukrep podpira tudi Norbert Röttgen iz vladajočih krščanskih demokratov (CDU), sicer eden od strankinih kandidatov za kanclerja. Za nemške medije je dejal, da bi dokončanje plinovoda Putinu poslalo napačen signal. Namreč, da lahko nadaljuje svojo politiko. »Putin razume zgolj en jezik, zato moramo plinovod zdaj dati na mizo.«

Opozorila nemškega gospodarstva

Nemško gospodarstvo je opozorilo, da Severni tok 2 ni povezan z zastrupitvijo Navalnega. S prekinitvijo projekta bi bila znova prizadeta podjetja pa tudi ljudje v Rusiji, je dejal vodja Vzhodnoevropskega združenja nemškega gospodarstva Oliver Hermes. Pri financiranju Severnega toka 2 sodelujejo tudi evropska podjetja, med njimi nemški Uniper in Wintershall Dea, zaradi česar opozarjajo, da bi ob ustavitvi projekta, ki je že 94-odstotno končan, utrpela visoko finančno škodo. Pred časom je ob grožnjah ZDA kanclerka Angela Merkel zatrdila, da se Severnemu toku 2 ne bodo odpovedali.



K previdnosti je pozval tudi vodja münchenske varnostne konference Wolfgang Ischinger, saj da bo Evropa Rusijo potrebovala pri številnih drugih pomembnih temah, kot so na primer podnebne spremembe in razmere v Ukrajini. Po njegovem to ni tema, ob kateri bi bilo pametno zgraditi zid med Zahodom in Rusijo.



Nemška vlada je, kot je znano, ob potrditvi zastrupitve Navalnega z živčnim strupom vrste novičok seznanila evropske partnerje z ugotovitvami in napovedala enotno ukrepanje. Iz evropske komisije so danes sporočili, da za zdaj ne bodo uvedli gospodarskih sankcij proti Rusiji. Pred tem si želijo jasne dokaze, kdo je odgovoren za zastrupitev opozicijskega politika. Zato tudi pričakujejo od Rusije, da bo raziskala primer.