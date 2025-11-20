Primož Gorkič začenja devetletni mandat ustavnega sodnika

Z današnjim dnem devetletni mandat ustavnega sodnika nastopa vrhovni sodnik Primož Gorkič, ki ga je državni zbor izvolil septembra. Na ustavnem sodišču je nasledil Marka Šorlija, ki mu je mandat potekel minuli teden.

Gorkič je diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti leta 2002, tri leta pozneje opravil pravniški državni izpit, leta 2009 pa doktoriral s področja kazenskega procesnega prava. Na fakulteti je od leta 2004 deloval kot raziskovalec in asistent, od leta 2015 kot izredni profesor kazenskega prava. Deloval je tudi na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in sodeloval v razpravah o zakonodajnih spremembah.

52 glasov za, 31 proti

Kariero na sodiščih je začel leta 2002 kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Na vrhovnem sodišču je kot strokovni sodelavec delal v dveh obdobjih, za vrhovnega sodnika pa je bil izvoljen decembra 2020. Takrat je podporo dobil šele v drugem poskusu, ko ga je podprlo 45 poslancev.

Mednarodno je dejaven kot član strokovnih združenj in sodelavec raziskovalnih projektov univerz v Gradcu, na Dunaju in Luksemburgu ter Inštituta Maxa Plancka. Leta 2018 je bil gostujoči predavatelj na zagrebški pravni fakulteti.

Gorkič je bil za ustavnega sodnika izvoljen s 52 glasovi za in 31 proti. Do konca leta 2025 bo na ustavnem sodišču prišlo do več menjav, saj se mandat izteka še Mateju Accettu, Klemnu Jakliču in Rajku Knezu.