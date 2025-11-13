Andrew Windsor v pismu Epsteinu: Tega ne morem več prenašati

Ameriški demokrati so včeraj objavili dokumente, pridobljene iz zapuščine obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, poroča BBC. Med dokumenti je tudi e-poštna komunikacija, ki je potekala med Epsteinom, Ghislaine Maxwell in Andrewom Mountbatten-Windsorjem.

»Tega ne morem več prenašati,« je Andrew – naziv princ mu je kralj pred kratkim odvzel – povedal Epsteinu po tem, ko so ga pred 14 leti prvič obvestili, da britanski časopis pripravlja članek o trojici Epstein-Maxwell-Windsor.

Objave sledijo po tem, ko so demokrati v ameriškem kongresu pozvali Andrewa, naj odgovori na vprašanja v okviru preiskave Epsteina, ki je leta 2019 umrl v zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi trgovine z mladoletnicami.

Ghislaine Maxwell (levo) in Jeffrey Epstein (desno). FOTO: AFP

Demokratski član Odbora za nadzor predstavniškega doma, poslanec Suhas Subramanyam, je za BBC povedal, da Andrew še ni odgovoril na vabilo odbora k pričanju. Dodal je, da prinčeva fizična prisotnost na pričanju ni potrebna, saj lahko dogajanju prisostvuje na daljavo.

Virginia Giuffre, ena izmed glavnih tožnic proti Epsteinu, je trdila, da je imel princ Andrew spolne odnose z njo trikrat, ko je bila še najstnica. Andrew, ki je njene obtožbe zanikal, je z Guiffrejevo izven sodišča dosegel poravnavo, ki ni vključevala priznanja krivde ali opravičila. Princu je njegov brat kralj Karel III. v luči afere odvzel vse nazive.

V e-pošti omenjen tudi Trump

Tri e-poštna sporočila iz Epsteinove zapuščine, ki so jih demokrati objavili prek kongresnega odbora, kažejo, da je v svojih sporočilih Epstein večkrat omenil tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

V enem izmed sporočil, poslanem Maxwellovi aprila 2011, Epstein trdi, da je Trump v njegovem domu ure preživel z osebo, katere ime je bilo izbrisano. Kot zapiše Epstein: »Hočem, da veš, da je pes, ki ne laja Trump. [ime žrtve] je v moji hiši z njim preživela ure in ure.«

Giuffrejeva je leta 2016 v pričanju izjavila, da Trumpa nikoli ni videla pri kakršnemkoli zlorabljanju, v letošnji avtobiografiji pa predsednika ni obtožila nobenega kaznivega dejanja. FOTO: Niklas Halle'n/AFP

Iz Bele hiše so kasneje pojasnili, da je neimenovana žrtev iz sporočila Giuffrejeva, ki je letos umrla zaradi samomora. Kot so v svoji izjavi za medije še dodali v Beli hiši, naj bi Giuffrejeva »večkrat rekla, da predsednik Trump ni bil vpleten v nobeno nezakonito dejanje, in v njunih omejenih stikih ne bi mogel biti bolj prijazen.«

Giuffrejeva je leta 2016 v pričanju izjavila, da Trumpa nikoli ni videla pri kakršnemkoli zlorabljanju, v letošnji avtobiografiji pa predsednika ni obtožila nobenega kaznivega dejanja.

Po objavi dokumentov so republikanci v predstavniškem domu hitro izdali še tisoče dokumentov, da bi po njihovem preprečili demokratski poskus selektivnega izbiranja dejstev. Trdili so tudi, da gre za poskus ustvarjanja lažne zgodbe v želji po obrekovanju predsednika Trumpa.

Nekaj ur po zadnji objavi e-poštnih sporočil je novoimenovana demokratska kongresnica Adelita Grijalva podpisala peticijo, s katero bi predstavniški dom od ameriškega pravosodnega ministrstva lahko zahteval, da razkrije vse Epsteinove datoteke. Urad predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona je sporočil, da bo glasovanje o peticiji izvedeno naslednji teden.

Epstein o prinčevi fotografiji

Najnovejši dokumenti dodatno osvetljujejo razmerje med Andrewom in Epsteinom, pri čemer eno sporočilo potrjuje, da je fotografija Andrewa z roko okoli 17-letne Giuffrejeve resnična.

Gre za sporočilo, ki ga je julija 2011 Epstein poslal novinarju: »Da, bila je na mojem letalu, in da, fotografirali so jo z Andrewom, kot mnoge moje zaposlene.«

Najnovejši dokumenti dodatno osvetljujejo razmerje med Andrewom in Epsteinom, pri čemer eno sporočilo potrjuje, da je fotografija Andrewa z roko okoli 17-letne Giuffrejeve resnična. FOTO: AFP

Andrew je sicer v intervjuju za Newsnight leta 2019 povedal, da se omenjene fotografije ne spomni in nakazal, da bi lahko bila celo ponarejena.

V stiku z Epsteinom tudi Lord Mandelson

V novih dokumentih se je pojavil tudi lord Mandelson, ki je bil z Epsteinom v stiku še leta 2016. Zadnji javno znani stik med njima je bil, ko je Mandelson Epsteinu svetoval pri bančnem poslu marca 2010, le nekaj mesecev po njegovem izpustu iz zapora zaradi spolnih zlorab otrok.

Nov dokument vključuje e-pošto, ki jo je Epstein lordu poslal 6. novembra 2016, in zapisal: »63 let. Uspelo ti je.« Mandelson je odgovoril manj kot 90 minut kasneje: »Samo. Življenje sem se odločil podaljšati s preživljanjem več časa v ZDA.« Epstein je na to odgovoril: »V Beli hiši Donalda.« – v kontekstu prihajajočih predsedniških volitev.

Lord Mandelson je bil zaradi svojih povezav z Epsteinom septembra razrešen kot britanski ambasador ZDA. Poudaril je, da obžaluje odnose z Epsteinom, na objavljeno korespondenco pa se ni želel odzvati.