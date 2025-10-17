Princ Andrew se odpoveduje kraljevim naslovom, vključno z vojvodo Yorškim, poroča BBC. Princ se je za to odločil po pogovoru s kraljem Karlom III.

Portal navaja tudi njegovo izjavo za javnost ob tej odločitvi:

»Po pogovoru s kraljem ter ožjo in širšo družino smo prišli do zaključka, da nenehne obtožbe proti meni odvračajo pozornost od dela njegovega veličanstva in kraljeve družine. Odločil sem se, kot vedno doslej, da bom na prvo mesto postavil svojo dolžnost do družine in države. Še vedno stojim za svojo odločitvijo izpred petih let, da se umaknem iz javnega življenja.

S soglasjem njegovega neličanstva menimo, da moram zdaj narediti še korak dlje. Zato v prihodnje ne bom več uporabljal svojega naziva ali časti, ki so mi bili podeljeni. Kot sem že dejal, odločno zanikam obtožbe proti meni.«

Odločitev prihaja le nekaj dni pred napovedanim izidom posthumne avtobiografije Virginie Giuffre Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Nikogaršnje dekle: Spomini na preživetje zlorabe in boj za pravico). Giuffrejeva, ki je pred pol leta naredila samomor, je pristala v središču škandala z razvpitim ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom. Trdi, da je imela spolne odnose s sedaj padlim princem Andrewom ob treh ločenih priložnostih, vključno s časom, ko je bila mlajša od 18 let.

Prinčevi hčerki Beatrice in Eugenie bosta naslova princes obdržali.