Princ Filip podi Vučićeve Ćacije iz Pionirskega parka

V nadaljevanju preberite:

Ko prestolonaslednik javno pozove k odstranitvi šotorov iz Pionirskega parka, ki ga je nekoč oblikovala njegova dinastija, se improvizirani tabor v središču Beograda iz ulične taktike spremeni v vprašanje državnega dostojanstva in podobe prestolnice. V zadnjih dneh se tam, tik ob najvišjih institucijah, prepletata pravica do političnega izraza in status zakonsko zaščitenega kulturno-zgodovinskega kompleksa izjemnega pomena, kar po srbski zakonodaji zahteva skrbnejše ravnanje, kot ga dopušča večmesečno taborjenje.

Princ Filip opozarja na simbolno težo prostora, kjer je stala prva srbska palača, medtem ko isti park gosti privržence oblasti, ki so z glasbo in pesmijo Morem plovi jedna mala barka dodatno prizadeli mater žrtve nedavne nesreče v Novem Sadu, kar razgalja razmerje moči in okusa. Kako prestolonaslednik utemeljuje zahtevo, kakšno je ozadje tabora in kakšne posledice lahko imajo njegove besede za politiko in mesto. Kdo bo koga ubogal – predsednika ali prestolonaslednika?