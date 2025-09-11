Princ Harry in kralj Karel III. ponovno skupaj

Princ Harry in kralj Karel III. sta se po poročanju tujih medijev sestala v Londonu, kjer sta na 50-minutni čajanki domnevno zgladila nekatere spore in naredila korak bliže spravi.

Oče in sin sta se sestala prvič po lanskem februarju, ko je kralj sporočil, da je zbolel za rakom.

Po tokratnem srečanju z očetom je Harry podal izjavo, v kateri je dejal, da se kralj Karel III. počuti odlično, nato pa se je novinarjem zahvalil in se odpravil na sprejem ob začetku športnega dogodka Igre Invictus, ki poteka pod njegovim okriljem. Kot je pisal Daily Mail, je bil princ Harry dobre volje, ko se je odpravil rokovat s sponzorji in vladnimi uslužbenci, ki so bili povabljeni na dogodek.

Po letih hladnih odnosov in kritik na račun kraljeve družine je princ Harry očitno pripravljen na novo poglavje: »Z veseljem bi se pobotal z družino. Življenje je dragoceno in nima se smisla prepirati.«