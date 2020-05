Princesa milijonskih odškodnin

Prva milijarderka med Ukrajinkami

Voditeljica stranke Očetnjava in poslanka Julija Timošenko je prejela odškodnino, ki so jo njeni odvetniki v ZDA izborili v izvensodni poravnavi še pred začetkom sodnega postopka, za škodo, ki jo je utrpela zaradi »politične represije« v letih 2011 in 2014. Foto: Reuters

»To pomeni, da so ZDA resnično pravna država, človekove pravice pa zanje niso prazne besede, temveč dejanska vred­nota,« je pred dnevi nekdanja princesa oranžne revolucijezapisala na facebooku v obrazložitvi, zakaj je v letošnjo davčno napoved vpisala dodatnih 148 milijonov griven (več kot 5 milijonov evrov) prihodka.Voditeljica stranke Očetnjava in poslanka Julija Timošenko je pojasnila, da je prejela odškodnino, ki so jo njeni odvetniki v ZDA izborili v izvensodni poravnavi še pred začetkom sodnega postopka, za škodo, ki jo je utrpela zaradi »politične represije« v letih 2011 in 2014. Nekdanja sovoditeljica prevrata, ki so ga leta 2004 poimenovali oranžna revolucija, je bila pred devetimi leti zaradi zlorabe položaja obsojena na sedem let zapora. Obsodili so jo, da je leta 2009 kot predsednica vlade sklenila škodljivo pogodbo o nakupu ruskega zemeljskega plina. Zaradi tega procesa so Ukrajino, ki jo je takrat vodil predsednik, grajali tako na Zahodu kot v Rusiji. V Washingtonu in Bruslju so obsodbo označili za politično, evropsko sodišče za človekove pravice jo je zavrglo kot nezakonito, tedanji ruski predsednikpa je dejal, da je takšno preganjanje političnih nasprotnikov nesprejemljivo in meče slabo luč na Ukrajino in tiste, ki so sprejeli to odločitev.Julija Timošenko, prva milijarderko med Ukrajinkami, kot ljubljenka nekdanjega predsednikasi je nakopičila toliko bogastva s trgovanjem z ruskimi energenti, da se je je oprijelo ime plinska princesa, ni dolgo ždela za rešetkami. Ko se je leta 2014 zgodila nova majdanska revolucija, ki je odnesla njenega nasprotnika Janukoviča, so jo izpustili iz kaznilniške bolnišnice v Harkovu. Poleg vrnitve na politično prizorišče je načrtovala maščevanje tistim, ki so jo politično preganjali, ter njihovim pomagačem doma in na tujem.Eden od slednjih je bila newyorška odvetniška pisarna Skadden, Arps, Slate,­ Meagher & Flom, ki je leta 2012 z vlado Viktorja Janukoviča sklenila pogodbo, da skrbi za njeno mednarodno podobo. »Zelo boleče je bilo iz samice opazovati, kako poskuša tako znana pisarna oprati Janukovičev ugled. To je bila umazana, zelo umazana pogodba,« je decembra 2018 Julija Timošenko povedala za New York Times. Da so morali newyorški odvetniki lani za ta umazani posel plačati, se je pokazalo, ko je oddala davčno napoved. Kasneje je pricurljalo v medije, da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ni plačal le dobrih 5 milijonov evrov odškodnine. Nekaj manj kot 5 milijonov zelencev je v izvensodni poravnavi dobil tudi njen takratni odvetnik, sedanji strankarski tovariš in poslanec Serhij Vlasenko.Manj uspešna je bila politična vrnitev 59-letne. Ko je po osvoboditvi spregovorila protestnikom na majdanu, ti niso prijazno sprejeli njene patetične retorike. Slabo se je odrezala na predsedniških, njena stranka pa na parlamentarnih volitvah. Ukrajinski politični analitikje pred dnevi izjavil, da Julija Timošenko »ni več nobena sila«. »Njeni dnevi se končujejo. Navzoča je le še kot bistra ženska z dolgo zgodovino, ki se je številni spominjajo. A sama po sebi ni več osebnost,« je komentiral za novičarsko spletišče ukraine.ru.