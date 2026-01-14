  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Oranžna princesa Julija Timošenko obtožena korupcije

    Poslancem drugih strank je menda ponujala plačilo, da so glasovali po njenem nareku.
    Nekdanja predsednica ukrajinske vlade Julija Timošenko se je spet znašla v središču kazenske preiskave. Tokrat jo obtožujejo podkupovanja poslancev. FOTO: Andrij Nesterenko/Reuters
    Nekdanja predsednica ukrajinske vlade Julija Timošenko se je spet znašla v središču kazenske preiskave. Tokrat jo obtožujejo podkupovanja poslancev. FOTO: Andrij Nesterenko/Reuters
    Boris Čibej
    14. 1. 2026 | 13:49
    14. 1. 2026 | 14:28
    3:49
    V Ukrajini je izbruhnil še en korupcijski škandal, v katerega pa tokrat niso vpleteni najtesnejši sodelavci voditelja države Volodimirja Zelenskega, temveč opozicijska političarka, ki bi leta 2019 najverjetneje zmagala v tekmi za novega predsednika države, če se ne bi na prizorišču nepričakovano pojavil priljubljeni televizijski komik Zelenski. Protikorupcijski organi so obtožili nekdanjo premierko in voditeljico opozicijske parlamentarne stranke Očetnjava Julijo Timošenko, da je trem poslancem iz drugih strank plačevala mesečno podkupnino, da bi glasovali tako, kot jim je narekovala.

    Skoraj vso noč na sredo je trajala preiskava na sedežu Očetnjave, ki jo vodi Julija Timošenko. Tudi na novih parlamentarnih volitvah bi po trenutnih javnomnenjskih raziskavah ta mala opozicijska parlamentarna stranka komaj prestopila petodstotni volilni prag za vstop v vrhovno rado.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    EU

    Estonija prepoveduje vstop v državo ruskim veteranom

    Estonsko notranje ministrstvo je svojo odločitev utemeljijo rekoč, da ti, ki so se bojevali v Ukrajini, »nimajo mesta v svobodnem svetu«.
    14. 1. 2026 | 11:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V mrazu se pripravljajo na še bolj silovite napade

    S severa, juga in vzhoda države so poročali o uničenih in poškodovanih kritičnih energetskih objektih ter infrastrukturi.
    Boris Čibej 13. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Varnostni svet ZN

    ZDA so kritične do nadaljevanja ruskih napadov na Ukrajino

    V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih.
    13. 1. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rafinerija v Volgogradu gori po ukrajinskem napadu

    Iz varnostnih razlogov so v Volgogradu evakuirali okoliške prebivalce, mrtvih ali ranjenih ni bilo, v ruskih napadih pa je umrlo najmanj deset ljudi.
    10. 1. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Levi pol bo Prerodu dopuščal spoštljivo kritiko vlade

    Progresivne fronte ne bo, zato pa spoštljiva komunikacija na levem polu in poziv k množični udeležbi volitev.
    Uroš Esih, Janez Tomažič 13. 1. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Volodimir ZelenskiUkrajinakorupcijaJulija Timošenkoopozicija

    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Bobnar

    Janez Janša: Ugotovitve KPK o Golobu bodo padle na sodišču

    Do ugotovitev KPK o premierjevi kršitvi integritete, so kritični tako v Svobodi kot v opozicijski SDS.
    14. 1. 2026 | 16:29
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Od Slovenk počasnejše zgolj Kazahstanke in Latvijke

    Naša ženska biatlonska štafeta je na preizkušnji za svetovni pokal v Ruhpoldingu pristala na predpredzadnjem 17. mestu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Kulturna dediščina

    Ljubljana ščiti svojo arhitekturo in bančno zgodovino

    V registru nepremičnin kulturne dediščine je evidentiranih kar 333 enot – od stavb in spominskih objektov do naselij in arheoloških najdišč.
    Manja Pušnik 14. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Futsal Euro 2026

    Tudi ko igrajo človek ne jezi se, šteje le rezultat

    Slovenska futsal reprezentanca je začela priprave na domače evropsko prvenstvo. Osnovni cilj preboj iz skupine, želje veliko višje.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Clintonova nočeta pričati o iztirjencu Jeffreyju Epsteinu

    Vplivna demokratska politika, nekdanji predsednik Bill Clinton in njegova soproga Hillary trdita, da je poziv na zaslišanje pravno neveljaven.
    Urša Izgoršek 14. 1. 2026 | 15:16
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Kulturna dediščina

    Ljubljana ščiti svojo arhitekturo in bančno zgodovino

    V registru nepremičnin kulturne dediščine je evidentiranih kar 333 enot – od stavb in spominskih objektov do naselij in arheoloških najdišč.
    Manja Pušnik 14. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Futsal Euro 2026

    Tudi ko igrajo človek ne jezi se, šteje le rezultat

    Slovenska futsal reprezentanca je začela priprave na domače evropsko prvenstvo. Osnovni cilj preboj iz skupine, želje veliko višje.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Clintonova nočeta pričati o iztirjencu Jeffreyju Epsteinu

    Vplivna demokratska politika, nekdanji predsednik Bill Clinton in njegova soproga Hillary trdita, da je poziv na zaslišanje pravno neveljaven.
    Urša Izgoršek 14. 1. 2026 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

