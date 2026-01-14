Oranžna princesa Julija Timošenko obtožena korupcije

V Ukrajini je izbruhnil še en korupcijski škandal, v katerega pa tokrat niso vpleteni najtesnejši sodelavci voditelja države Volodimirja Zelenskega, temveč opozicijska političarka, ki bi leta 2019 najverjetneje zmagala v tekmi za novega predsednika države, če se ne bi na prizorišču nepričakovano pojavil priljubljeni televizijski komik Zelenski. Protikorupcijski organi so obtožili nekdanjo premierko in voditeljico opozicijske parlamentarne stranke Očetnjava Julijo Timošenko, da je trem poslancem iz drugih strank plačevala mesečno podkupnino, da bi glasovali tako, kot jim je narekovala.

Skoraj vso noč na sredo je trajala preiskava na sedežu Očetnjave, ki jo vodi Julija Timošenko. Tudi na novih parlamentarnih volitvah bi po trenutnih javnomnenjskih raziskavah ta mala opozicijska parlamentarna stranka komaj prestopila petodstotni volilni prag za vstop v vrhovno rado.