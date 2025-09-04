Po smrtonosni nesreči v Lizboni: katere so bile še najhujše tragedije vzpenjač

V Lizboni, kjer je včeraj v nesreči vzpenjače Gloria po zadnjih podatkih umrlo 17 ljudi, najmanj 21 pa je poškodovanih, od tega jih je več v resnem stanju, je danes dan žalovanja. Policija pravi, da sodeluje z družbo, ki upravlja vzpenjačo Gloria, da bi ugotovila, kdo je bil na krovu in kaj je nesrečo povzročilo, poroča BBC.

Lokalni mediji sicer poročajo, da se je kabel vzdolž železniške proge zrahljal, zaradi česar je vzpenjača izgubila nadzor. Portugalski mediji poročajo, kot piše BBC, da je preiskavo začelo tudi državno tožilstvo. V izjavi so za tiskovno agencijo Lusa dejali, da izvajajo potrebne postopke v okviru svojih pooblastil, zlasti za zavarovanje dokazov, z navodili in v sodelovanju s policijskimi agencijami.

Pristojne oblasti so torej sprožile preiskavo dogodka, ob čemer poudarjajo, da je zaenkrat prezgodaj govoriti o vzroku. Incident preiskuje tudi upravljavec vzpenjače, družba Carris, ki je v izjavi v sredo zagotovila, da so dosledno spoštovali vse protokole vzdrževanja. Vodja podjetja Pedro Bogas je na prizorišču nesreče še dejal, da vzdrževalna dela na vzpenjači že 14 let opravlja zunanji izvajalec.

Trije milijoni potnikov letno

Železnica, ki povezuje središče Lizbone z zgornjim delom mesta, je priljubljena med turisti. Od februarja 2002 je vzpenjača Gloria razglašena za nacionalni spomenik. Prometni sistem, ki ga sestavljajo vagoni, ki delujejo po žičnici in prevažajo potnike na velik hrib iz okrožja Baixa v sosesko Bairro Alto, je bil prvič odprt leta 1885. Gloria je ena od treh vzpenjač v Lizboni. Vzpenjača je priljubljena tako med turisti kot domačini in vsako leto prepelje več kot tri milijone potnikov, je poročal Times.

Župan Lizbone Carlos Moedas je za lokalni časopis Diario de Noticia povedal: »Lizbona žaluje ... To je tragedija, ki se v našem mestu še nikoli ni zgodila,« je poročal Sky News. »Trenutno je treba ukrepati in pomagati. Zahvaljujem se vsem za hiter odziv. Lahko rečem le, da je to zelo tragičen dan.« Čeprav identitete žrtev še niso bile razkrite, so uradniki povedali, da so bili nekateri od ubitih v incidentu tuji državljani, je poročal Sky News.

Nesreča v Lizboni je ena hujših v zadnjem času. Čeprav število žrtev ni najvišje v zgodovini, je tragedija nazoren opomin na potrebo po strogi varnosti in rednih pregledih. In katere so še najhujše podobne nesreče, ki so se zgodile v preteklosti?

2000: Kaprun v Avstriji, 155 mrtvih

11. novembra 2000 se je v Avstriji v smučarskem središču Kaprun zgodila ena najhujših nesreč zobate železnice, v kateri je umrlo 155 ljudi, med njimi tudi štirje Slovenci, 12 ljudi je preživelo. Moderna smučarska povezava je bila do tistega dne avstrijski ponos.

Več kot tisoč smučarjev in deskarjev je 11. novembra 2000 nestrpno pričakovalo odprtje smučarske sezone na ledeniku Kitzsteinhorn, kjer je v nekoliko okrnjeni obliki mogoče smučati vse leto. A se je vožnja iz vasice Kaprun do ledenika v jutranjih urah sprevrgla v tragedijo. Od vznožja do ledenika so smučarji lahko izbirali med klasično kabinsko žičnico ali 3,8 kilometra dolgo vožnjo z modernim vlakom, ki je trajala le devet minut. Toda vlak, ki je s spodnje postaje proti vrhu speljal ob 9.02, ni nikoli prišel na cilj.

Kaprun. FOTO: Calle Toernstroem/Reuters

Vlak so zajeli ognjeni zublji, predor pa je deloval kot dimnik, kar je ustvarilo idealne razmere, da je iz malega ognja nastal uničujoč požar ter se je smrtonosen dim nevarno širil. Najhujšo tovrstno nesrečo v Avstriji in Evropi v zadnjih nekaj desetletjih je, kot je ugotovila posebna preiskovalna skupina, povzročil okvarjen grelnik v spodnji kabini. Ta niti ni bil primeren za takšno napravo in se je pregrel. Ko je nanj kapljalo zavorno olje iz cevi, je iz malega ognja nastal požar.

Med žrtvami je bilo 92 Avstrijcev, 37 Nemcev, deset Japoncev, osem Američanov, štirje Slovenci, dva Nizozemca, Britanec in Čeh. Četrtina žrtev je bila otrok in najstnikov. Številne so na podlagi analize DNK identificirali šele več tednov po nesreči.

1976: Nesreča žičnice v Cavaleseju v Italiji, 43 mrtvih

Najsmrtonosnejša nesreča žičnice v zgodovini, ki je terjala življenja triinštiridesetih ljudi, se je zgodila 9. marca 1976 v Italiji v bližini smučarskega središča Cavalese. Kot navaja spletna stran Worldatlas, je do incidenta prišlo, ko se je žičnica spuščala z gore Cermis, takrat pa se je pretrgala jeklena nosilna vrv žičnice, slednja pa je padla 200 metrov po pobočju.

Žičnica je zdrsnila 106 metrov preden je končno pristala na travnatem travniku. Vrh žičnice je bil popolnoma zdrobljen, ko je tritonska nadzemna konstrukcija žičnice udarila v streho žičnice. Umrlo je triinštirideset ljudi, vključno s 15 otroki in dvema oskrbnikoma žičnice. Preživela je le 14-letna deklica iz Milana, ki je bila na šolskem izletu. Večina žrtev te nesreče so bili Zahodni Nemci. V žičnici je bil en francoski državljan, 21 Nemcev, 11 italijanskih potnikov in 7 Avstrijcev. Preiskava je pokazala, da je do nesreče prišlo, ko je močan veter povzročil križanje premičnih in stacionarnih kablov, zaradi česar sta pretrgala drug drugega. Nesrečo bi lahko preprečili, če bi bil vklopljen sistem za samodejno ustavljanje vlakov, še navaja omenjena spletna stran.

1983: Nesreča singapurske žičnice, sedem mrtvih

29. januarja 1983 sta se dve žičnici singapurskega sistema žičnic zrušili 55 metrov globoko v morje, pri čemer je umrlo sedem ljudi. Nesreča se je zgodila, ko se je vrtalni stroj panamske naftne ploščadi z imenom Eniwetok med vleko zapletel v kabel, ki je potekal med postajama Sentosa in Jardine Steps, in ga pretrgal. Trinajst potnikov je ostalo ujetih tudi v štirih drugih žičnicah, ki so vozile po progi.

2021: Nesreča pod vrhov Mottarona v Italiji, 14 mrtvih

23. maja 2021 se je žičniška gondola na žičnici Stresa - Alpino - Mottarone snela s kabla, ko se je ta zataknil približno 100 metrov pod vrhom Mottarona, gore blizu jezera Maggiore v severni Italiji. V nesreči je umrlo 14 ljudi. Na posnetkih je bilo videti kabino žičnice, ki je bila že v bližini postaje na vrhu približno 1500 metrov visoke gore Mottarone, ko se je nenadoma strgal kabel in je zgrmela proti dolini. 15 potnikov je pri tem vrglo iz kabine, ta pa je na koncu popolnoma uničena obvisela na drevesu. Nesrečo je preživel le petletni deček, ki pa je izgubil starše in brata.

1996: Kanada, ena smrtna žrtev

Oktobra 1996 je prišlo do nesreče na stari quebeški vzpenjači v Kanadi, ki povezuje zgornje in spodnje mesto. Britanka je umrla, ko se je pretrgal kabel in zasilna zavora ni uspela ustaviti kabine, preden je ta trčila v spodnjo postajo. Zaradi te usodne nesreče je bila vzpenjača zaprta in v celoti prenovljena s sodobno tehnologijo. Ponovno je bila odprta leta 1998.