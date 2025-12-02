Prepoved klasičnih avtomobilov visi na nitki

Se bo EU odpovedala prepovedi novih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje z letom 2035? Tako v politiki kot v industriji na stari celini nestrpno čakajo, kaj bo v reviziji prihodnjo sredo predložila evropska komisija. Odmik od prelomne zelene ambicije mnogi vidijo kot eno nujnih poti za reševanje številnih težav evropske avtomobilske industrije.

V evropski komisiji so glede predlogov skrivnostni in na vprašanja odgovarjajo le na splošno. »EU vztraja pri svoji usmeritvi. Naši splošni cilji pri razogljičenju ostajajo enaki. To je bistveno za krepitev konkurenčnosti naše industrije, vključno z avtomobilsko,« so pojasnili. V avtomobilski industriji se je uveljavilo prepričanje, da je politično postavljena prepoved v praksi odpovedala.