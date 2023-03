Prizadevanja za omejitev borznega požara

V nadaljevanju preberite:

Vse dobrostoječe banke so si podobne, vsaka problematična pa propada po svoje, bi si lahko ob bančnih krizah v ZDA in Evropi izposodili misel Leva Nikolajeviča Tolstoja. SVB in SB, ki sta v stečaju, sta veljali za regionalni banki, drugo največjo švicarsko banko Credit Suisse, ki je sistemsko pomembna finančna ustanova, pa pretresajo lanske velike izgube in nepripravljenost največjih savdskih delničarjev za povečanje kapitalskega deleža. V ozadju večine sedanjih bančnih težav je poleg slabega vodenja bank dolgoletna ohlapna denarna in ekspanzivna proračunska politika na obeh straneh Atlantskega oceana, ki se je lani končala z visoko inflacijo.