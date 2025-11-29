Prizemljili več tisoč letal, sončno sevanje bi lahko vplivalo na računalnike

Več tisoč Airbusovih letal so prizemljili, potem ko so odkrili, da bi lahko močno sončno sevanje vplivalo na delovanje računalnikov za nadzor leta, poroča BBC. Gre za približno šest tisoč leta A320, kar predstavlja polovico flote evropskega podjetja. Britanski medij sicer poroča, da naj bi večina znova lahko poletela po posodobitvi programske opreme.

Britanski regulator za letenje je sporočil, da bo letalski promet moten, odpovedali bodo tudi nekaj letov. Iz podjetja Airbus so sporočili, da so težavo odkrili po tem, ko so preiskovali incident, v katerem je letalo na letu med ZDA in Mehiko oktobra letos nenadoma izgubilo višino. Pilot na krovu letala JetBlue Always je nato zasilno pristal na Floridi, poškodovanih je bilo najmanj petnajst ljudi.

Na približno 5100 letalih bodo težavo predvidoma lahko odpravili z relativno preprosto posodobitvijo opreme, ki običajno traja približno tri ure. Na preostalih približno 900 letalih, gre za starejšo različico, pa bodo morali zamenjati računalnike na krovu. Letala bodo medtem prizemljena.

V podjetju Airbus so se potnikom, ki bodo zaradi tega imeli težave, opravičili.