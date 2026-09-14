Priznal, da je več kot dve desetletji omamljal in posiljeval ženo

Britanec je danes priznal, da je več kot dve desetletji svojo ženo na njunem domu večkrat omamil in posilil. Krivdo je priznal tik pred začetkom sojenja, poroča Reuters.

Moški iz severne Anglije, ki je star okoli 60 let, ne sme biti imenovan, saj bi s tem lahko razkrili identiteto njegove žene, ki ji pripada dosmrtna pravica do anonimnosti.

Glavni obtoženec je na kronskem sodišču Manchester Minshull Street priznal krivdo po 45 obtožbah, potem ko je pred tem že priznal 15 kaznivih dejanj. Skupno je obtoženih 13 moških. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Priznal krivdo po 45 obtožbah

Na kronskem sodišču Manchester Minshull Street je priznal krivdo po 45 obtožbah, potem ko je pred tem že priznal 15 kaznivih dejanj. Skupno je zdaj priznal obtožbe, med katerimi je 21 primerov posilstva, 15 primerov napada s penetracijo, 11 primerov spolnega napada ter en primer deljenja intimnih posnetkov brez soglasja. Kazniva dejanja so se po navedbah tožilstva dogajala med letoma 2004 in 2025.

Priznal je tudi kaznivo dejanje dajanja snovi z namenom, da bi svojo ženo omamil oziroma onesposobil. Tožilci navajajo, da je bila ženska v svojem domu večkrat posiljena in spolno napadena, ko je bila nezavestna, potem ko jo je omamil njen mož.

Še dvanajst moških, starih od 28 do 74 let, je obtoženih spolnih zlorab žrtve med letoma 2018 in 2025, poroča AFP. Vsi obtožbe, med katerimi je tudi posilstvo, zanikajo.

FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Med soobtoženi tudi reševalec in nekdanji nogometni trener

Soobtoženi, stari med 28 in 73 let, med katerimi sta tudi reševalec in nekdanji nogometni trener, naj bi v prihodnjih tednih stopili pred kazensko sodišče v Manchestru.

Gre za najnovejšega v nizu kazenskih primerov v Združenem kraljestvu, povezanih s spolnimi zlorabami ob uporabi drog oziroma drugih omamnih sredstev (DFSA, drug-facilitated sexual abuse).

Svetovna ozaveščenost o tovrstnih kaznivih dejanjih se je povečala po odmevni obsodbi Francoza Dominiquea Pelicota, ki je skoraj desetletje omamljal in posiljeval svojo tedanjo ženo Gisèle ter pri zlorabah sodeloval tudi z neznanci.

V ločenem primeru je prejšnji teden moški iz Londona priznal krivdo, ker je druge moške v spletni skupinski razpravi spodbujal, naj spolno zlorabljajo svoje nezavestne partnerke in si izmenjujejo posnetke teh zlorab.

Pozneje ta teden naj bi v osrednji Angliji izrekli kazen še enemu moškemu, ki je julija priznal krivdo za 32 kaznivih dejanj spolne narave nad svojim dekletom, medtem ko naj bi bila ta omamljena ali pa je spala.