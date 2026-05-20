Priznanje v kontekstu spopada za Afriški rog

Izrael se je že pred časom odločil za intenzivno sodelovanje s Somalilandom, ki leži blizu ožine Bab al Mandab, povezave med Adenskim zalivom in Rdečim morjem ter ključne svetovne trgovske poti, katere pomen se je med vojno proti Iranu in delnim zaprtjem Hormuške ožine še povečal.

Glavni izraelski motiv je prevzem nadzora nad 840 kilometrov somalilandske obale in s tem zajezitev morebitnih napadov jemenskih hutijevcev na drugi strani Adenskega zaliva ter pošiljk orožja Iranu. Izrael namerava na somalilandski obali postaviti tudi vojaško oporišče – najverjetneje v pristanišču Berbera, kjer so vojaško postojanko že postavili Združeni arabski emirati, izraelski tesni zavezniki, ki že vrsto let sodelujejo z oblastmi v Hargeisi in iz meseca v mesec povečujejo vlogo na Afriškem rogu in so obenem ključni akterji brutalne državljanske vojne v Sudanu.