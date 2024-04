Prizori kot z Marsa: Atene se dušijo pod saharskim peskom

Nad Atene se je spustila dramatična oranžna meglica, ko je veter nad južno Grčijo prinesel tone puščavskega prahu iz afriške Sahare, poroča BBC. Po besedah strokovnjakov je to eden najhujših tovrstnih izrednih vremenskih dogodkov, ki so od leta 2018 prizadeli Grčijo.

Iz Sahare se na leto dvigne od 60 do 200 milijonov ton puščavskega prahu, večina se hitro spusti na zemljo, majhni delci pa prepotujejo velike razdalje. Prah sestavljajo majhni delci puščavskega peska, ki se mešajo z zrakom in v obliki aerosola po zraku dosežejo Evropo. Grčijo so konec marca in na začetku aprila že zajeli podobni oblaki, pa tudi naše kraje, območja Švice in južne Francije.

Prah, ki so ga poimenovali Minervina rdeča, je ob torkovem mraku grško prestolnico prekril z marsovskim filtrom. FOTO: Angelos Tzortzinis/AFP

Oblak je dosegel sever države, vse do Soluna. Ozračje, zlasti v južni Grčiji, je postalo zadušljivo. Ob prisotnosti puščavskega prahu v ozračju so koncentracije prašnih delcev v zraku precej povišane, še posebej delcev PM10. Danes zjutraj akropole v Atenah zaradi prahu ni bilo več videti, meteorolog Kostas Laguvardos je razgled na Atene primerjal s sliko z vremenske postaje na Marsu. Kombinacija prahu in visokih temperatur je na številnih območjih države močno poslabšala kakovost zraka. Prebivalce z dihalnimi težavami so pozvali, naj omejijo čas, ki ga preživijo na prostem, nosijo zaščitne maske in se izogibajo telesni vadbi. V bolnišnicah se je že povečalo število bolnikov z dihalnimi težavami.

FOTO: Angelos Tzortzinis/AFP

Grška gasilska služba je v torek poročala o 25 požarih v naravi v 24 urah. Eden od njih je izbruhnil blizu mornariške baze na Kreti – temperature so se tam povzpele nad 30 stopinj Celzija – zato so z domov evakuirali prebivalce in zaprli vrtec. Na otoku Paros so aretirali tri ljudi, osumljene, da so v ponedeljek nenamerno zanetili požar. Tega so gasilci hitro in brez večjih težav pogasili.

Po besedah meteorološke službe iz atenskega nacionalnega observatorija naj bi se nebo kmalu zjasnilo, poroča grški portal Ekathimerini. Prevladujoči zahodni in severozahodni vetrovi bodo postopno prenašali prah proti Egejskemu morju, visoke koncentracije pa v četrtek pričakujejo nad arhipelagom Dodekanezi.